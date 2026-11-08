Нетанјаһу сијасәтдән бирдәфәлик ҝетмәси мүгабилиндә она 125 милјон доллар тәклиф едилдији үзә чыхыб

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Исраилли журналист Исраилин баш назири Бенјамин Нетанјаһуја сијасәтдән бирдәфәлик чәкилмәси мүгабилиндә варлы бир иш адамы тәрәфиндән 125 милјон доллар тәклиф едилдијини ачыглајыб.
“Маарив” гәзетинин журналисти Бен Каспит ачыглајыб ки, бир нечә ил әввәл варлы вә танынмыш бир иш адамы васитәчи јолу илә Исраилин баш назири Бенјамин Нетанјаһуја сијаси фәалијјәтдән бирдәфәлик чәкилмәси мүгабилиндә күлли мигдарда пул өдәмәји тәклиф едиб.
Каспитин сөзләринә ҝөрә, һәмин иш адамы инвестисија фонду јаратмаг јолу илә Нетанјаһуја 10 ил әрзиндә һәр ил 12,5 милјон доллар олмагла, үмумиликдә 125 милјон доллар өдәмәјә һазыр олуб.
Журналистин мәлуматына ҝөрә, бу тәклифин јеҝанә шәрти Нетанјаһунун Исраилин сијаси сәһнәсиндән тамамилә вә бирдәфәлик чәкилмәси олуб.
Sizin rəyiniz