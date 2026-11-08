Иғтишашлар давам едир; Франсада 70.000 полис јенидән сәфәрбәр едилиб

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Франсанын дахили ишләр назири шәнбә ҝүнү кечирилән нүмајишләр үчүн тәһлүкәсизлик планынын давам етдирилдијини елан етди вә һәмкарлар иттифаглары, ҝәнҹләр вә "Сары жилетлиләр" һәрәкатынын чағырышлары илә јанашы, өлкә дахилиндә 70.000 полис вә жандарм сосиал иғтишашларын гаршысыны алмаг үчүн бу етираз ҝүнүндә һазыр вәзијјәтдәдир.
Дахили ишләр назири Лоран Нунез 6 нојабр ҹүмә ҝүнү, шәнбә ҝүнү өлкә дахилиндә 70.000 полис вә жандармын јерләшдирилдијини ачыглады.
О, Парисдә кечирилән мәтбуат конфрансында изаһ етди: "Вәзијјәт дүнәнки вәзијјәтдән бир аз фәрглидир, чүнки тәмсил олунан һәмкарлар иттифагларындан даһа аз бәјанат алмышыг вә "мүтләг структурлашдырылмыш тәшкилатчы" олмадан "митингә чағырышлар" вар ки, бу да "бир аз даһа рисклидир".
5 нојабр ҹүмә ахшамы ҝүнү һәмкарлар иттифаглары 1,5 милјондан чох инсанын иштирак етдијини билдирди. Лакин һакимијјәт органлары етиразчыларын сајынын 575.000 олдуғуну, о ҹүмләдән Парисдә 65.000 нәфәрин олдуғуну тәхмин етди.
Sizin rəyiniz