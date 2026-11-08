СЕПАҺ: Ики һәфтә әрзиндә АБШ-јә мәхсус 7 әдәд МГМ-170 кәшфијјат ПУА-сыны саламат вәзијјәтдә јерә ендирмишик

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Иран Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун (СЕПАҺ) сөзчүсү ҝенерал Мөһибби Аерокосмик Гүввәләр Һәфтәси мүнасибәтилә кечирилән мәтбуат конфрансында билдириб: Бу гүввәләрин наилијјәтләриндән бири ракетләрә, пилотсуз учуш апаратларына вә електрон мүһарибә сәнајесинә әсасланараг ҝүҹ балансы јаратмагдыр.
О гејд едиб ки, ракетләрин үстүнлүјүнү тәмин етмәклә дүшмәнин һәрби техникасы гаршысында дајана вә чәкиндирмә гүввәси јарада билмишик. ПУА истеһсалына диггәт јетирмәклә дүшмәнә ҹидди тәсир ҝөстәрмиш, електрон мүһарибә васитәсилә исә онун технолоҝијасына үстүн ҝәлмишик.
Мөһибби әлавә едиб: «Сон бир-ики һәфтә әрзиндә дүшмәнә мәхсус МГ-170 типли једди кәшфијјат ПУА-сыны нәзарәтә ҝөтүрәрәк саламат вәзијјәтдә јерә ендирмишик. Бу, бизим техноложи үстүнлүјүмүзүн дүшмәнин технолоҝијасы үзәриндә гәләбәсиндән башга бир шеј дејил. Дүшмәнин мејдана чыхардығы силаһлар онун ән јени силаһларыдыр. Белә бир шәраитдә дүшмәнә үстүн ҝәлмәк вә онун пилотсуз учуш апаратларыны, өзү дә саламат вәзијјәтдә јерә ендирмәк чох бөјүк наилијјәтдир».
СЕПАҺ сөзчүсү Аерокосмик Гүввәләрин диҝәр наилијјәтләриндән биринин дә һава һүҹумундан мүдафиә системләринин истеһсалына сүрәтлә вә техноложи әсасларла башламасы олдуғуну билдириб.
О гејд едиб ки, бу истигамәтдә сүрәтли инкишаф Икинҹи Мүгәддәс Мүдафиәдән, јәни 12 ҝүнлүк мүһарибәдән сонра башлајыб. Гыса мүддәт әрзиндә Аерокосмик Гүввәләримиз елә бир инкишаф сәвијјәсинә чатыб ки, Үчүнҹү Мүгәддәс Мүдафиә, јахуд Рамазан мүһарибәси заманы дүшмәнә мәхсус 260-дан чох һава васитәсини зәрәрсизләшдирә билиб. Бунларын арасында Ф-35 гырыҹылары, 18 әдәд Ф-16 вә Ф-15 гырыҹылары, чохсајлы МГ-1, РГ-4, Форбитер вә Лукас ПУА-лары, еләҹә дә дүшмәнин мүхтәлиф кичик пилотсуз учуш апаратлары, диҝәр һава васитәләри вә учуш апаратлары олуб.
Ҝенерал Мөһибби вурғулајыб ки, ачыгланан статистика јалныз СЕПАҺ-ын Аерокосмик Гүввәләринин имканларына аиддир. О әлавә едиб: Диҝәр наилијјәтләр барәдә Иран Ислам Республикасы Ордусунун нүмајәндәләри дә мәлумат верибләр вә бу саһәдә әлдә етдикләри нәтиҹәләри ачыглајыблар.
Sizin rəyiniz