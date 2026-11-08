Бәһрејн халгы һәбс олунмуш алимләри дәстәкләмәк үчүн јүрүш кечириб \ Видео

8 noyabr 2026 - 22:50
Xəbər kodu: 1888220
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Бәһрејн халгы һәбс олунмуш Шиә алимләрини дәстәкләмәк вә онларын әдаләтсиз мәһкәмәсинә етираз олараг өлкәнин бир нечә шәһәр вә бөлҝәсиндә јүрүшләр вә етираз митингләри кечирәрәк нүмајиш кечириб. Бу етираз нүмајиши, өлкәјә ганунсуз јолларла һаким кәсилмиш вәһһаби әгидәли сионист Хәлифә сүлалә режими тәрәфиндән 8 нојабрда кечирилмәси планлашдырылан өлкәдәки Шиә алимләринин мәһкәмәси әрәфәсиндә вә халг групларынын "халг гәзәби ҝүнү" кечирмәјә һазыр олдугларынын елан едилмәси илә әлагәдар олараг кечирилиб.
Sizin rəyiniz