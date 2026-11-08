  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Бәһрејн

Бәһрејн халгы һәбс олунмуш алимләри дәстәкләмәк үчүн јүрүш кечириб \ Видео

8 noyabr 2026 - 22:50
Xəbər kodu: 1888220
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Бәһрејн халгы һәбс олунмуш алимләри дәстәкләмәк үчүн јүрүш кечириб \ Видео

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Бәһрејн халгы һәбс олунмуш Шиә алимләрини дәстәкләмәк вә онларын әдаләтсиз мәһкәмәсинә етираз олараг өлкәнин бир нечә шәһәр вә бөлҝәсиндә јүрүшләр вә етираз митингләри кечирәрәк нүмајиш кечириб. Бу етираз нүмајиши, өлкәјә ганунсуз јолларла һаким кәсилмиш вәһһаби әгидәли сионист Хәлифә сүлалә режими тәрәфиндән 8 нојабрда кечирилмәси планлашдырылан өлкәдәки Шиә алимләринин мәһкәмәси әрәфәсиндә вә халг групларынын "халг гәзәби ҝүнү" кечирмәјә һазыр олдугларынын елан едилмәси илә әлагәдар олараг кечирилиб.

Download 10 MB

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha