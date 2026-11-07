Әлијев һакимијјәтинин "арзуолунмаз шәхс" бәјанатына үләмадан илкин реаксија

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Гум Елми Һөвзәсинин бир сыра устадларынын Азәрбајҹан Һакимијјәтинин шиә үләмасына гаршы верилән сон бәјанатлна етираз бәјанаты дәрҹ олунуб. Ајәтуллаһ Шејх Мәһәммәд Ҹавад Фазил Ләнкәрани, Ајәтуллаһ Әраки вә шиә дүнјасынын бәзи ҝөркәмли шәхсијјәтләринин Азәрбајҹан тәрәфиндән "арзуолунмаз шәхс" елан олундуғу бәјанаты мәһкум едән бәјанатда Азәрбајҹанын һазыркы рәһбәрлији јахын кечмишдәки һәмкарларынын агибәтиндән ибрәт ҝөтүрмәјә чағырылыр. Гум Елми Һөвзәсинин бир сыра устадлары, о ҹүмләдән Ајәтуллаһ Шејх Ҹавад Фазил Ләнкәранинин шаҝирдләриндән Сејјид Мүртәза Мирзадә Әһәри тәрәфиндән верилән бәјанатда дејилир:
بسم الله الرحمن الرحیم
Рәһман вә Рәһим Аллаһын ады илә!
يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
"(Онлар) Аллаһын нуруну өз ағызлары илә сөндүрмәк (Пејғәмбәрин (с) дәвәтини, онун динини вә китабыны тәкзиб вә ифтира илә батил етмәк) истәјирләр, һалбуки, кафирләрин хошуна ҝәлмәсә дә, Аллаһ Өз нуруну тамамлајаҹагдыр'. (Сәфф 61/8)
Әлијев һакимијјәтинин фигһин сүтунларына гаршы һөрмәтсизлик етмәси, јүксәк мәгамлы фәгиһ вә али устад, Һәзрәт Ајәтуллаһ Һаҹы Шејх Мәһәммәд Ҹавад Фазил Ләнкәранини (Аллаһ онун көлҝәсини даим үзәримиздә сахласын) вә шиә дүнјасынын бәзи ҝөркәмли шәхсијјәтләрини “арзуолунмаз шәхс” елан етмәси кими алчаг вә дүшүнҹәсиз аддымы, бу бөјүк шәхсијјәтләрин мәгамына хәләл ҝәтирмәкдән даһа чох, Азәрбајҹан Республикасы һакимијјәтинин дәрин аҹизлијини, интеллектуал тәнәззүлүнү, еләҹә дә өз халгынын һәгиги кимлијиндән вә көкләриндән узаг дүшдүјүнү ҝөстәрир. Бу ҝүлүнҹ мәзһәкә ашағыдакы һикмәтли зәрбүл-мәсәлин бариз нүмунәсидир:
"Еј милчәк, Симургун мәканы сәнин учуш мејданын дејил;
Бунунла өз һөрмәтини арадан апарыр, бизә исә әзијјәт верирсән."
Заманы дүзҝүн дәрк едән бу фәгиһин ҝүнаһы нәдир? Аллаһын «јахшы ишләрә дәвәт етмәк вә пис әмәлләрдән чәкиндирмәк» кими илаһи вәзифәсини јеринә јетирмәкдән, Ислам әлејһинә јөнәлмиш сијасәтләрә, Азәрбајҹанын иффәтли вә мәзлум гадынларынын һүгугларынын тапдаланмасына, еләҹә дә ваҹиб һиҹаб һөкмүнә әмәл етдикләринә ҝөрә гызларын тәһсил вә ишләмәк һүгугундан мәһрум едилмәсинә етираз етмәкдән башга нә етмишдир?
Тарихдә Аллаһын һөкмләрини арадан апармағын вә шәриәтин мүгәддәс симасына гаршы чыхмағын һансы һакимә давамлылыг вә иззәт ҝәтирдији ҝөрүлүб ки, Азәрбајҹан һакимијјәти Ислам әлејһдарлығы сајәсиндә һакимијјәтини горујаҹағыны ҝүман едир? Тарих шаһиддир ки, Аллаһын шүарларына гаршы әл галдыран һәр бир залымын әли сонда илаһи гәзәблә сынмыш вә өзү зилләт торпағына дүшмүшдүр.
Әлијев һакимијјәти санки өз тарихи јаддашыны тамамилә итирмишдир. Вахтилә мүгәддәс Гарабағ торпаглары ишғал алтында оларкән мәһз бөјүк тәглид мәрҹәләринин вә Гум елми һөвзәсинин алимләринин, о ҹүмләдән һөрмәтли устадымызын фәтвалары, мүраҹиәтләри вә ајдын мөвгеләри Азәрбајҹан шиәләринин вә гејрәтли ҝәнҹләринин һисс вә дујғуларыны ишғал алтындакы Ислам торпагларынын азад едилмәси истигамәтиндә сәфәрбәр етмиш, онлара руһ јүксәклији вермишди.
Инсанын өз әли илә өз кимлијинә вә иман бағларынын көкүнә балта вурмасы, Исламын садиг хидмәтчиләрини дүшмән вә јад адландырмасы нә гәдәр ашкар стратежи сәһв вә дүшүнҹәсизликдир!
Биз Ислам үммәтинин хејрини дүшүнәрәк, бу өлкәнин рәһбәрләрини бир даһа нәсиһәт едирик ки, мүвәггәти вә гејри-сабит сионист режиминин һәрби базаларына архаланмаг, бөјүк шејтанын бош вәдләринә бел бағламаг кими тәһлүкәли вә алдадыҹы јола бундан артыг дүшмәсинләр. Бөлҝәдә хариҹи гүввәләрдән асылы вәзијјәтә салынмыш режимләрин аҹы агибәтинә вә хам хәјаллара архаланан һакимләрин ибрәтамиз талејинә нәзәр салсынлар.
Әлијев һакимијјәти јахшы билмәлидир ки, әҝәр индијәдәк тәхрибатлара, мәкрли фәалијјәтләрә вә өз әразисинин мүмкүн дрон базасы, јахуд тәһлүкәсизлик тәхрибатларынын башланғыҹ нөгтәси кими истифадәсинә ҝөрә дағыдыҹы ҹавабла үзләшмәјибсә, бу, јалныз Иран Ислам Ҹүмһуријјәтинин алиҹәнаблығы, кәрамәти, узагҝөрәнлији вә меһрибан гоншулуг принсипләринә садиглији, һәр шејдән әввәл исә Азәрбајҹан Республикасынын мөмин, шәрәфли вә ләјагәтли халгы илә Иран арасында мөвҹуд олан гырылмаз «иман вә шиәлик» бағлары илә әлагәдардыр.
Әкс һалда, бөлҝәнин һәрби вә сијаси мәсәләләриндән хәбәрдар олан мүтәхәссисләрә мәлумдур ки, АБШ-ын Ејн әл-Әсәд (Ираг) кими һәрби базаларыны вә сионист режимин һәрби објектләрини дәгиг вә дағыдыҹы ракетләрлә вура билмиш бир гүввә, шүбһәсиз, гоншулугдакы истәнилән террор мәркәзини, ҹасуслуг вә Моссад әмәлијјат базасыны чох гыса мүддәтдә мәһв етмәк имканына маликдир. Иран Ислам Ҹүмһуријјәтинин сәбр вә тәмкинини сынаға чәкмәк стратежи вә өлүмҹүл сәһвдир.
Ҝәләҹәк һәлә дә бир сыра һадисәләрә һамиләдир. Гафгазын ҝеосијаси вәзијјәти әбәди сабит дејил, реҝионал мәсәләләр өз һәллини тапмајыб вә гоншуларла ихтилафларын оду күл алтында көзәрмәкдә давам едир. Бир ҝүн заманын чархы јенидән дөнәндә вә вәзијјәт дәјишәндә, нә сүгута доғру ҝедән сионист режими, нә дә Гәрбин мүстәмләкәчи дөвләтләри сизә көмәк едә биләҹәк. Һәмин һәлледиҹи ҝүндә бу ҝүн мүгәддәсләринә вә алимләринә гаршы дүшмәнчилик етдијиниз мөмин халг вә гүдрәтли мүсәлман гоншу сизин јанынызда олаҹаг јеҝанә гүввәдир.
Биз бу аҹынаҹаглы вә кин долу аддымы гәтијјәтлә писләјир, һазыркы Азәрбајҹан һакимијјәтинә хәбәрдарлыг едирик ки, һәлә ҝеҹ олмамыш Аллаһын дининә гаршы мүбаризә јолундан, Әһли-бејтин (ә) һәјатвериҹи мәктәбинә дүшмәнчиликдән вә өз халгына зүлм етмәкдән әл чәксинләр. Һәбсханалардакы мөминләри вә алимләри азад етсинләр, дини мәрҹәијјәтин вә фигһин мүгәддәс мәгамына тәҹавүз етмәкдән чәкинсинләр, чүнки Уҹа Аллаһын дәјишмәз вә гәти гануну динин вә мөминләрин јардымына, залымларын исә зәлил едилмәсинә әсасланыр.
«Зүлм едәнләр исә неҹә бир агибәтә дүчар олаҹагларыны тезликлә биләҹәкләр». (Шүәра 227)"
25 Ҹәмадиүл-әввәл 1448
05 Нојабр 2026.
Sizin rəyiniz