“Маарив”: Нетанјаһу бир уғур газанды, режим дәјишиклији, амма АБШ-дә

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Исраилин “Маарив” гәзети сијаси шәрһчиси Бен Каспитин мүәллифи олдуғу мәгаләдә Нетанјаһу вә Трампын сечкиләрдә мәғлубијјәтиндән сонра ишғал алтындакы Фәләстиндә вә АБШ-дә јаранмыш сијаси вәзијјәти тәһлил едиб.
Каспит јазыб: “2025-ҹи илин апрел ајы иди. Һәмин вахт Нетанјаһунун Исраилин АБШ илә мүнасибәтләринин тәнзимләнмәсиндә әсас фигурларындан бири олан Рон Дермер мүһарибә илә бағлы ачыгламасында билдирмишди ки, даһа 12 ај әрзиндә октјабрын 7-дә башлајан мүһарибә баша чатаҹаг вә бундан сонра сүлһә даир даһа чох разылашма әлдә олунаҹаг. О, һәтта иддиа етмишди ки, мүһарибә баша чатдыгдан сонра даһа чох өлкә Исраиллә мүнасибәтләри нормаллашдырмаг истәјәҹәк. О, тәкәббүрлү тәрздә билдирмишди: “Јахын Шәргдә галиб ҝәлдијиниз заман бу гәләбәнин өз тәсири олур”.
Каспит даһа сонра јазыб: “Бәс инди Дермер һарададыр? О, јәгин ки, газандығы гәләбәләрлә бирликдә Мајамијә гачыб. Мүһарибә исә һәлә дә баша чатмајыб”.
Сијаси шәрһчи фикирләрини давам етдирәрәк јазыб: Мүһарибә бүтүн ҹәбһәләрдә давам едир. Јалныз бир миссија јеринә јетирилиб. Бу да Иранла мүһарибә вә режим дәјишиклији миссијасы чәрчивәсиндә баш вериб; лакин Теһранда дејил, Вашингтонда.
АБШ президенти Доналд Трамп “ахсаг өрдәјә” чеврилиб. Трамп үчүн бу вәзијјәт тәһлүкәлидир. О, һазырда мәјуслуг мәрһәләсиндәдир.
Sizin rəyiniz