Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: 55 јашлы танынмыш алман сијасәтчиси Һуберт Ајванҝер нојабрын 4-дә отелдә өлү тапылды.
Азәрбајҹанын танынмыш сијаси аналтики вә шәрһчиси Асиф Шәфәггәтов бу барәдә хәбәр верәрәк, өзүнүн фејсбук сәһифәсиндә белә јазыб: О, партијасынын тәдбириндә иштирак етмәк үчүн Берлин шәһәринә ҝетмиш вә "Неуер Фритз" һотелиндә јерләшмишди. Ҹәсәд үзәриндә апарылан илкин арашдырмалар вә тибби експертизанын нәтиҹәләринә әсасән, онун өлүмүндә һәр һансы бир кәнар мүдахилә вә ја ҹинајәт әламәти гејдә алынмамыш, өлүмүнә гәфил јаранан сағламлыг проблемләринин сәбәб олдуғу билдирилмишдир.
Һуберт Ајванҝер кимдир?
Ајванҝер 2006-ҹы илдән "Азад Сечиҹиләр" (Фреие Wäһлер) партијасынын Баварија бөлмәсинә, 2010-ҹу илдән исә һәм дә федерал сәвијјәдә партијаја рәһбәрлик едирди. "Азад Сечиҹиләр" партијасы 2010-ҹу илдә федерал гејдијјатдан кечсә дә әсас ҝүҹү реҝионларда иди, федерал парламентә дүшмәк үчүн 5%-лик барјери кечә билмирди. Лакин реҝионал сәвијјәдә партија бөјүк уғур газанараг, Христиан-Сосиал Иттифагын (ҸСУ) ән ҹидди рәгибинә чеврилди. 2018-ҹи илдә "Азад Сечиҹиләр" Баварија сечкиләриндә ән чох сәс топлајан 3-ҹү партија олду. О вахтдан индијәдәк Ајвенҝер Баваријанын баш назирин мүавини вә игтисадијјат назири вәзифәләрини иҹра едирди.
Сағ-мәркәзчи "Азад Сечиҹиләр" партијасы даһа чох јерли идарәетмәјә, реҝионал марагларын мүдафиәсинә, бүрократијанын азалдылмасына вә әнәнәви аилә дәјәрләринә өнәм верир. Партија 2018-ҹи илдән реҝионал сәвијјәдә һаким ҸСУ-нун ән ҹидди рәгибинә чеврилди. Ајванҝер рәһбәрлик етдији реҝионал партијаны федерал сәвијјәјә галдырмаға вә Алманија парламентинә дахил етмәјә чалышырды. 4 нојабрда о, партијанын Берлиндәки јени нүмајәндәлијинин ачылышында чыхыш етмәли иди.
Ајванҝер Русија илә прагматик вә гаршылыглы фајдалы мүнасибәтләрин тәрәфдары олан сијасәтчи кими таныныр. Онун федерал һөкумәтин сијасәтинә зидд олан мөвгеји узун илләрдир дәјишмирди.
Һәлә 2019-ҹу илдә Баваријанын игтисадијјат назири кими Русијаја гаршы санксијалары тәнгид едиб. Елә һәмин ил о, Русијанын тәкҹә нефт вә газ тәҹһизатчысы кими дејил, һәм дә машын, аваданлыг вә технолоҝија алыҹысы кими "Баварија ширкәтләри үчүн чох мараглы бир базар" олдуғуну гејд едиб.
2019-ҹу илин октјабр ајында Русија илә игтисади әлагәләри инкишаф етдирмәк үчүн Ајванҝерин рәһбәрлији алтында 25 алман ширкәтинин нүмајәндәләриндән ибарәт бөјүк бир һејәт Татарыстана вә Улјановск вилајәтинә сәфәр етмишди. Сәфәр заманы Ајванҝер билдирмишди ки, "бу сәфәр мәнә Русија илә әмәкдашлығын дәринләшдирилмәсинә јөнәлмиш ваҹиб бир аддым кими ҝөрүнүр".
Енержи мәсәләләриндә Ајванҝер Русија ресурсларындан дәрһал имтина етмәјин мүмкүнсүзлүјүнү вурғулајырды. 2022-ҹи илин март ајында о, федерал һөкумәти Русија газына ембарго гојмамаға чағырмыш вә Баваријада тәхминән 220 мин иш јеринин Русија газ идхалындан асылы олдуғуну гејд етмишди.
2023-ҹү илдә белә Ајванҝер Русија илә тиҹарәт әлагәләринин тез бир заманда бәрпа олунмасына чағырмышды.
Ајванҝер Москваја гаршы гаршыдурма сијасәтинә давамлы олараг гаршы чыхыб вә бүтүн тәрәфләрин марагларынын нәзәрә алынмасына чағырыб.
Мәнә елә ҝәлир ки, Ајванҝерин өлүмү глобалистләрә "лазым иди". Онун партијасы Русија илә мүһарибәјә гаршы иди – бу исә 2029-20230-ҹу илә планлашдырылан "Шәргә сәлиб јүрүшү" идеја-фиксинә зиддир. Әлбәттә, "Азад Сечиҹиләр" партијасы Бундестага сечкиләрдә галиб ҝәлә билмәзди, лакин һаким ҸСУ-нун милитарист сијасәти сајәсиндә рејтингинин кәскин дүшмәси фонунда онун нөвбәти сечкиләрдә 5%-лик барјери кечмәк шансы јүксәк иди. Глобалистләри нараһат едән әсас мәсәлә дә, мәнҹә, мәһз будур. Чүмки галиб партијанын АфД олаҹағы еһтималы чох јүксәкдир, лакин федерал сәвијјәдә АфД-нин 50%+1 сәс топлајаҹағы еһтималы ҹүзидир. Һөкүмәти формалашдырмаг үчүн она һансыса парија(лар) илә коалисијаја ҝирмәк тәләб олунаҹаг. Һазыркы парламент партијаларынын һеч бири АфД илә коалисијаја ҝирмәмәк вә бу јолла ону, сечкидә галиб ҝәлсә дә, һакимијјәтдән мәһрум етмәк истәјирләр. Амма бир чох мәсәләләрдә охшар сијасәтә малик олан "Азад Сечиҹиләр" партијасы АфД илә коалисијаја ҝирә биләр. Бунун исә индидән гаршысыны алмаг лазым иди.
Мәнҹә, 2029-ҹу илә гәдәр Алманијада һәлә чох адамлар "сағламлыг проблемләриндән" өлү тапылаҹаглар.
Sizin rəyiniz