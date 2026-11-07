Сијаси мәһбус Јавәр Исмајылзадәнин ишҝәнҹәјә мәруз галдығы вә өзүнә хәсарәт јетирдији билдирилир

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: 1 сајлы Ҹәзачәкмә Мүәссисәсиндә сахланылан, һүгуг мүдафиәчиләринин сијаси мәһбус кими таныдығы Јавәр Исмајылзадәнин ишҝәнҹәјә мәруз галдығы вә өзүнә хәсарәт јетирдији билдирилир.
Бу барәдә мәһбус аиләләри “Мејдан ТВ”јә мәлумат верибләр.
Мәлумата ҝөрә, Шәмкир рајон сакини Јавәр Исмајылзадә һиҹаблы шаҝирдләрин мәктәбләрә бурахылмамасына етираз олараг октјабрын 14-дән аҹлыг аксијасы кечирир.
Билдирилир ки, Исмајылзадә аксијаја башладығы илк ҝүндән ҹәримә камерасына (“карс”) салыныб вә аҹлығы дајандырмасы үчүн дәфәләрлә тәзјигә мәруз галыб.
Иддиалара ҝөрә, мәһбус аҹлығы дајандырмајаҹағы тәгдирдә даһа сәрт режимли Умбакы һәбсханасына көчүрүләҹәји вә ҹәза мүддәтинин артырылаҹағы илә һәдәләниб.
Мәнбә билдириб ки, Исмајылзадә сон ҝүнләр ики дәфә физики зоракылыға мәруз галыб вә һәр ики һадисәдән сонра өзүнә хәсарәт јетириб.
Илк һадисәнин тәхминән бир һәфтә әввәл баш вердији билдирилир. Октјабрын 30-да исә Исмајылзадәнин аҹлыг аксијасыны дајандырмагдан имтина етдији үчүн јенидән дөјүлдүјү иддиа олунур.
Хәбәрин давамыны шәрһдәки линкә кечид едәрәк охујун.
Sizin rəyiniz