Трамп сечкиләри удузду, амма Иранла мүбаризәдән әл чәкмәк фикриндә дејил! Елә исә ону нәләр ҝөзлүјүр?

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Һазырда АБШ-да чохлары Республикачыларын Конгрес сечкиләриндә мәғлубијјәтиндә Доналд Трампы ҝүнаһландырыр.
Иран мүһарибәни узатды, бензинин гијмәтини баһалашдырды, үмуми гијмәтләр артды вә америкалылар сечки мәнтәгәләриндә өз наразылыгларыны ифадә етдиләр.
Трамп өзү дә мүһарибәнин сечкиләрин нәтиҹәләринә тәсир етдијини етираф едир. Амма “ҝери чәкилмәк” нијјәтиндә дејил! Амма бүтүн бүнлара бахмајараг ки, Түркијә, Пакистан, Гәтәр, Сәудијјә режими вә с өлкәләр васитәси илә Ирана разылашма месажлары ҝөндәрир.
Журналистләр ондан Иранла мүһарибәнин нә вахт баша чатаҹағыны сорушдугда исә, о белә ҹаваб вериб:
«Мән нә вахт истәсәм, онда. Амма бу, дүзҝүн шәкилдә баша чатдырылмалыдыр».
Сөһбәт заманы Трамп бир даһа өз ичибош мөвгејини вурғулајыб: Иран нүвә силаһына саһиб олмамалыдыр!
Вә бурада ваҹиб олан мәгам будур ки, онсуз да Иран һеч вахт нүвә силаһына малик олмамыш вә она саһиб олмаг фикирдә дә олмамышдыр. Мәһз она ҝөрә дә Трампын вә онун кимиләрин Ирандан олмајан бир шејин истәмәләри олдугҹа ҝүлүнҹ вә биһудә бир ишдир.
Факт исә өз реаллығында галыр. Иран Трампы ҹидди сијаси мәғлубијјәтлә үзләшдириб. Онун партијасы Конгрес үзәриндә нәзарәти итириб. Вә нөвбәти президент сечкиләриндә дә Трамп алчалдыҹы фиаскоја вә сарсыдыҹы мәғлубијјәтә уғрајаҹагдыр.
Sizin rəyiniz