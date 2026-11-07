Азәрбајҹан дөвләт үмумтәһсил мәктәбләриндән узаглашдырылан Һиҹаблы Мүәллимә вә шаҝирдләрин өзәл мәктәбләрә гәбулу да дајандырылыб

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Нојабрын 3-дә һиҹаблы шаҝирдләрин валидејнләри Бакыда јерләшән өзәл мәктәбләрә дәвәт олунублар. Валидејнләрә мәктәбә ҝәтирилән шаҝирдләрин һиҹабларыны ачмалары үчүн 20 ҝүн мөһләт верилдији дејилиб.
Бунунла јанашы, дөвләт үмумтәһсил мәктәбләриндән узаглашдырылан һиҹаблы шаҝирдләрин өзәл мәктәбләрә гәбулу да нојабрын 2-дән дајандырылыб. Бу мәлуматлары Гәзетчи өзәл вә дөвләт үмумтәһсил мәктәбләриндә охујан шаҝирдләрин валидејнләриндән әлдә едиб.
“Гызымы Јасамалда јерләшән “Симург” лисејинә гојмаг истәјирдим, анҹаг јерләрин долдуғу дејилди. Орда да өјрәндим ки, лисеј өзәл дә олса нојабрын 4-ә гәдәр Тәһсил Назирлијиндән әмр ҝөзләјәҹәкләр, јәни һиҹаб орда да гадаған олуна биләр”, – валидејнләрдән бири дејиб.
“Симург” лисеји Азәрбајҹанда фәалијјәт ҝөстәрән Ландау Бејнәлхалг Мәктәбин нәздиндә олан үмумтәһсил мүәссисәләриндән биридир. Һәм “Симург”ун, һәм дә “Ландау”нун рәсми интернет сәһифәләриндә гәбул гајдаларында мәктәбләрә гәбул едиләҹәк шаҝирдләрин ҝејим формалары илә бағлы мәлумата раст ҝәлинмир.
“Симург”да биринҹи нөвбәдә ибтидаи тәһсил үчүн иллик тәһсилһаггы 3900, икинҹи нөвбә үчүн исә 2800 манат тәшкил едир. Орта тәһсил 5-9-ҹу синифләр үчүн 1-ҹи нөвбә 4200 манат, 2-ҹи нөвбә исә 3350 манатдыр.
“Ландау” мәктәбдә исә бу мәбләғләр бағча, мәктәбәгәдәр, 9-11-ҹи синифләрин һазырлығы вә орта мәктәбләр дә дахил олмагла 7000 манатла 14 000 манат арасында дәјишир.
Артыг үч һәфтәјә јахындыр өвладынын мәктәбдән узаглашдырылдығыны билдирән Ҝүлмирә Асланова да сосиал медиа һесабында мүраҹиәт етдији лисејләрин гызыны гәбулдан имтина етдијини јазыб. Она јерләрин долдуғу дејилиб.
Гәзетчи илә әлагә сахлајан диҝәр бир валидејн исә өвладынын “Һәдәф”, “Ататүрк” вә “Дәјанәт” лисејләринә гәбул едилмәдијини билдириб.
“Ҝөтүрмүрләр. Дејирләр ки, јерләр долуб. Дәјанәт лисеји һиҹаблы гызларын охумасына проблем јаратмыр, анҹаг јени шаҝирд дә гәбул етмирләр. Диҝәр лисејләр исә билдириб ки, бахмајараг өзәлдирләр јени гәрарла гызларын анҹаг һиҹабларыны ачыб тәһсил ала биләҹәкләрини дејирләр”, – Меһрибан Гасымзадә (ад шәртидир) дејир.
“Һәдәф” лисејинин өзүнү тәгдим етмәјән әмәкдашы исә Гәзетчи-јә билдириб ки, сијасәтә вә динә гарышмасалар да, дөвләтин гајдаларына риајәт етмәјә мәҹбурдурлар.
“Биз дә бу дөвләтин вәтәндашыјыг. Гајдалара ујғун олараг ишләмәк мәҹбуријјәтиндәјик. Инсани олараг баша дүшүрүк ки, шаҝирдирләр, ушагдырлар, анҹаг һансы формада гәрар версәләр о формада да давам едәҹәјик. Өзәл мәктәб олмасынын да мәсәләјә аидијјаты јохдур, биз дә тәдрислә мәшғулуг”, – лисејин әмәкдашы дејиб.
Јаранан вәзијјәтдән чыхыш јоллары ахтаран валидејнләринин бәзиләри исә өвладларынын хариҹи өлкәдә гејдијјатдан кечмәклә дистант тәһсил ала биләҹәјини вә бу ҹүр синифдән-синифә кечә биләҹәјини дејир.
Бу һагда сосиал медиа һесабында пајлашым едән Руһулла Новруззадә јазыр ки, валидејнләрдән бири Елм вә Тәһсил Назирлијинә зәнҝ едәрәк 8-ҹи синифдә охујан өвладыны мәктәбдән чыхарыб “Флехи Аҹадемј” платформасында онлине шәкилдә тәһсил алмасынын гануни олуб-олмамасыны сорушуб. Назирлијин нүмајәндәсинин “олар” дејиб.
Ҝүлмирә Асланова да Гәзетчи-јә дистант тәһсиллә бағлы Тәһсил Назирлијинә мүраҹиәт етдијини дејиб.
“Нојабрын 3-дә назирлијин гајнар хәттинә зәнҝ вурдум. Билдирдим ки, гызымы мәктәбә бурахылмадығына ҝөрә дистант тәһсиллә бағлы мәркәзи Канадада јерләшән “Флех Аҹадемј”дә гејдијјатдан кечирмишәм. Билмәк истәјирдим ки, Тәһсил Назирлији бу тәһсили гәбул едәҹәкми? Онлар мәни 10 дәгигә ҝөзләдиб суалымла бағлы “јухарыја” мүраҹиәт етдикләрини дедиләр вә сорғуја нојабрын 4-дә ҹаваб верәҹәкләрини билдирдиләр”, – Ҝүлмирә Асланова дејиб.
Нојабрын 4-дә Ҝүлмирә Аслановаја Елм вә Тәһсил Назирлијиндән билдирилиб ки, 9 иллик тәһсил иҹбаридир вә Азәрбајҹанда дистант тәһсил гәбул олунмур.
“Назирлик дејир ки, шаҝирдләр 9-ҹу синифә гәдәр әјани тәһсил алмалыдырлар. Хариҹи өлкәдә дистант тәһсил гәбул олунмур. Анҹаг 10-11-ҹи синифләрдән ушаглары чыхара биләрик вә һарада истәсәләр тәһсил ала биләрләр”, – дејә валидејн билдириб.
Ҝүлмирә Асланованын сөзләринә ҝөрә, 9-ҹу синиф шаҝирдләри һиҹабсыз мәктәбә ҝедиб, әјани дәрсләрә гатылыб шәһәдәтнамә ала биләрләр, анҹаг 10-11-ҹи синифләр дистант тәһсил дә алсалар онлара аттестат верилмәјәҹәк.
Нојабрын 3-дә 11 валидејн Омбудсман Сәбинә Әлијеваја мүраҹиәт үнванлајараг дискриминасијаја мәруз галдыгларыны билдирибләр.
Валидејнләр чыхыш јолу олараг Түркијә вә Канада кими өлкәләрин онлајн тәһсил системләринә үз тутдугларыны, ән азындан өвладларынын евдә дистант тәһсил алмасы үчүн шәраит јарадылмасына чағырыш едирләр.
”Бунун әвәзиндә исә биз валидејнләрә гаршы тәзјигләр артмагдадыр. Өвладларымызы ҝуја бизим тәһсилдән јајындырдығымыз иддиа олунур, лакин һәр кәс шаһиддир ки, биз өвладларымызын тәһсилдән јајындырылмасыны дејил, там әксинә, охумасыны истәјирик”, – дејә бәјанатда билдирилир.
Ҝүлмирә Асланова исә дејир ки, һазырда һиҹаблы шаҝирдләрин тәһсилләрини давам етдирмәси үчүн һәр һансы алтернатив тәклиф олунмур, имтаһанларына 4 ај галан 11-ҹи синиф шаҝирдләринә белә ҝүзәшт едилмир.
Тәһсил назиринин мүавини Фирудин Гурбанов нојабрын 2-дә һөкумәтјөнлү АПА Информасија Аҝентлијинә мүсаһибәсиндә билдириб ки, дөвләт үмуми тәһсил мүәссисәләри үчүн мүәјјән едилмиш ваһид ҝејим гајдалары дөвләт мәктәбләрини әһатә едир.
Назир мүавини бунунла белә демишди ки, өзәл үмуми тәһсил мүәссисәләри дә өз низамнамәләринә ујғун олараг өзләри үчүн мүвафиг ҝејим гајдаларыны мүәјјән едә биләрләр.
Назирләр Кабинетинин сентјабрын 21-дә јајдығы үмуми тәһсил мәтәбләриндә ваһид мәктәбли ҝејими илә бағлы јени гајдалардан сонра өлкә боју һиҹаблы шаҝирдләр тәһсил алдыглары мәктәбләрә бурахылмырлар. Һөкумәт бу гәрары ҝејим гајдаларынын ”дүнјәвилик принсипинә” ујғунлашдырылмасы илә әсасландырыб.
Sizin rəyiniz