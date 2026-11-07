Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Азәрбајҹана ганунсуз јолларла һаким кәсилмиш сүлалә режиминин тәтбиг етдији анти-Ислам вә Исламафоб сијасәтләринин фонунда өлкәнин тәһсил мүәссисәләриндә Һиҹаблы мүәллимәләрин карјерасына сон гојулду вә Һиҹаблы шаҝирдләрин тәһсил алмасы гадаған едилди. Илк өнҹә бу ганунсуз гадаға дөвләтин нәзниндәки орта мәктәбләрдә тәтбиг едилсә дә амма гадағадан бир ај сонра бу ҹинајәт артыг өзәл мәктәбләрдә вә лиссејләрдә дә тәтбиг олунмаға башлады. Бунун ардынҹа валидејнләр һәр ҝүн өвладларыны мәктәбә тәһсил алмаг үчүн апарсалар да лакин, дөвләт мәмурлары буна һеч бир мүсбәт реаксија вермәјәрәк, валидејнләри ҝүнаһкар чыхартмагда вә әкс тәгдирдә онлара гаршы ҹинајәт ишинин ачылаҹағы илә тәһдид етмәкдә давам едир.
Бунун ардынҹа бир груп Һиҹаблы шаҝирдләрин валидејнләри Азәрбајҹан Республикасынын Инсан Һүгуглары үзрә Мүвәккили -Омбудсман Сәбинә ханым Әлијеваја Мүраҹиәт едибләр.
Мүраҹиәтин мәтнин диггәтинизә чатдырырыг:
Азәрбајҹан Республикасынын Инсан Һүгуглары үзрә Мүвәккили -Омбудсман Сәбинә ханым Әлијеваја Мүраҹиәт
Һөрмәтли Сәбинә ханым, артыг үч һәфтәдән чохдур ки, өвладым вә мәним кими бир чох валидејнләрин һиҹаблы өвладлары мәктәбләрә бурахылмыр, тәһсил һүгугундан мәһрум едилир вә ачыг-ашкар дискриминасијаја мәруз галырлар. Биз валидејнләр олараг дәрин сарсынты кечирир, бөјүк һагсызлыгла үз-үзә галмышыг.
Вәзијјәт о һәддә чатыб ки, өвладларымызы нәинки дөвләт мәктәбләри, һәтта өзәл лисејләр белә һиҹаблы олдуғуна ҝөрә гәбул етмир.
Тәһсил Назирлијинин 146 нөмрәли гајнар хәтти илә әлагә сахласаг да, бизә конкрет бир ҹаваб верилмир, һеч бир алтернатив тәклиф олунмур.
Чыхыш јолу олараг Түркијә вә Канада кими хариҹи өлкәләрин онлајн тәһсил системләринә үз тутур, алтернативләр ахтарырыг.
Ән азындан өвладларымызын евдә дистант тәһсил алмасы үчүн шәраит јарадылмасы тәләбимиз ҹавабсыз галыр.
Бунун әвәзиндә исә биз валидејнләрә гаршы тәзјигләр артмагдадыр. Өвладларымызы ҝуја бизим тәһсилдән јајындырдығымыз иддиа олунур.
Лакин һәр кәс шаһиддир ки, биз өвладларымызын тәһсилдән јајындырылмасыны дејил, там әксинә, охумасыны истәјирик.
Мүраҹиәт етдијимиз дөвләт гурумларында өвладларымыз һаггында тез-тез онларын әхлагына, тәрбијәсинә, елмли вә савадлы олмаларына ишарә едиләрәк "санки бу ушаглар елмдә, тәрбијәдә сечилмишдир" фикри сәсләндирилир. Доғрудан да, бу ушаглар ҝәләҹәкдә ҝөзәл мүәллим, пешәкар һәким ола биләҹәк, өлкәмизә, халгымыза бөјүк төһфәләр верә биләҹәк ҝәнҹләрдир.
Хүсусилә 11-ҹи синифдә охујан, илинә ҹәми дөрд ај галан, илләрдир репетитор јанында һазырлашараг имтаһана ҝедән шаҝирдләрин чәкдији әзијјәтләр тамамилә нәзәрә алынмыр. Бу мүнасибәт бизә вә өвладларымыза гаршы һәддиндән артыг гәддарлыгдыр.
Бир ана вә бир валидејн олараг Сиздән — Инсан Һүгуглары үзрә Мүвәккилдән хаһиш едирәм ки, бу һагсызлыға мүдахилә едәсиниз, гануни һүгугларымызы горујасыныз вә һиҹабына ҝөрә тәһсилдән кәнарда галан өвладларымыз вә валидејнләр үчүн дәстәк оласыныз.
Һөрмәтлә, Валидејнләр
Ҝүлмирә Асланова
Аббасова Ајҝүн
Аббасова Лејла
Һәсәнова Шәһанә
Гасымова Зиба
Ағајева Ајбәниз.
Фәрманлы Севинҹ
03.11.2026.
Sizin rəyiniz