11 јашлы һиҹаблы Фатима Үстүн дүнјада икинҹи јери тутду

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Јапонијада кечирилән вә 53 өлкәнин иштиракчыларынын гатылдығы HAPPY DEGART 2026 Бејнәлхалг Ушаг Рәсм Мүсабигәсиндә Трабзонлу 11 јашлы Фатима Үстүн дүнјада икинҹи јери тутараг әһәмијјәтли бир уғур газаныб.
Трабзон Ајдынлыкевлер Имам Һатип Орта Мәктәбинин 6/Б синифин һиҹаблы шаҝирди Фатима Үстүн, 8-11 јаш групу үзрә гуру боја категоријасында газандығы уғурла һәм доғма шәһәрини, һәм дә Түркијәни гүрурла тәмсил етди.
Һиҹаблы Фатимә баламызы белә ҝәнҹ јашда бејнәлхалг јарышмада газандығы бөјүк уғур мүнасибәтилә үрәкдән тәбрик едир вә она даһа чох наилијјәтләр арзулајырыг.
Sizin rəyiniz