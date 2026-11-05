ШӘРЛӘНӘРӘК һәбс едилмиш Шиә Руһаниләриндән олан Елвин Садыгова азадлыг тәләб едирик!

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Һәрби формада ҝөрдүјүнүз диндар Елвин Садыговдур. 44 ҝүнлүк савашда көнүллү олараг Фүзули рајонуна ҝедәрәк шәһидләримизин гүсл вериләрәк кәфәнләнмәсини тәшкил едиб. Бу шәкилдә јанмыш шәһидимизи јујур. Чохсајлы шәкил-факт вар. Мәһкәмәдә нүмајиш етдирдим.
19.07.2020-ҹи илдә исә көнүллү сәфәрбәјлик үчүн мүраҹиәт етмишдир.
Елвин Садыговун сабаһ Бакы Аҝыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсиндә јекун мәһкәчә иҹласыдыр. Диндарларын иши илә баҝлы наркотиклә шәрләјибләр. Тәгсирсиздир. Анасыны хәстәханаја мүајинәјә апараркән тутублар. Аз јашлы көрпәләри јолуну ҝөзләјир. Аиләсинин јеҝанә газанҹ ҝәтирәнидир. Мәһкәмәјә инанмырам.
Азадлығы үчүн Аллаһдан мөҹүзә ҝөзләјирәм. Аллаһ гапысыны ачсын.
Вәтән оҝлудур. Вәкил Осман Казымов!
#векил #һагг #һаггедалет #азадлыг #меһбуслара_азадлыг
Sizin rəyiniz