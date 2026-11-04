СӘРҺӘДСИЗ РЕПОРТЈОРЛАР” “МӘТБУАТЫН ДҮШМӘНЛӘРИ” СИЈАҺЫСЫНЫ АЧЫГЛАДЫ: ИЛҺАМ ӘЛИЈЕВ ДӘ СИЈАҺЫДАДЫР

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Бејнәлхалг журналист тәшкилаты “Сәрһәдсиз Репортјорлар” (Reporters Without Borders – RSF) “Мәтбуатын дүшмәнләри” адлы сијаһысыны ачыглајыб.
Сијаһынын сијаси лидерләр бөлмәсиндә мүхтәлиф өлкәләрин дөвләт вә һөкумәт башчылары, еләҹә дә сијаси фигурлар јер алыб.
РСФ-нин ачыгладығы сијаһыда ашағыдакы шәхсләрин адлары гејд олунуб:
Сијасиләр (дөвләт башчылары)
Илһам Әлијев – Азәрбајҹан (Шәрги Авропа вә Мәркәзи Асија)
Александр Лукашенко – Беларус (Шәрги Авропа вә Мәркәзи Асија)
Владимир Путин – Русија (Шәрги Авропа вә Мәркәзи Асија)
Даниел Ортега вә Росарио Мурилјо – Никарагуа (Латын Америкасы)
Һибатуллаһ Ахундзадә – Әфганыстан (Ҹәнуби Асија)
Муһоози Каинеругаба – Уганда (Африка)
Доналд Трамп – АБШ (Шимали Америка)
Сијаһыда Азәрбајҹан Президенти Илһам Әлијев әлбәттә, биринҹо јери тутур.
Гејд едәк ки, “Сәрһәдсиз Репортјорлар” бејнәлхалг тәшкилаты дүнја үзрә мәтбуат азадлығынын вәзијјәтини изләјир, журналистләрин һүгугларынын мүдафиәси вә информасија азадлығынын тәшвиги истигамәтиндә фәалијјәт ҝөстәрир.
ТӘҺЛҮКӘСИЗЛИК (SECURITY)
Исраил Силаһлы Гүввәләри (Исраил) – Јахын Шәрг вә Шимали Африка
Чин Коммунист Партијасы (Чин) – Асија-Сакит Океан реҝиону
Халиско Јени Нәсил Картели вә диҝәр картелләр (Мексика) – Латын Америкасы
Буркина-Фасонун һәрби хунтасы – Африка
Мәһәммәд бин Салман (Сәудијјә Әрәбистаны) – Јахын Шәрг вә Шимали Африка
Әбдүлфәттаһ әс-Сиси (Мисир)
М23 силаһлы групу (Конго Демократик Республикасы) – Африка
Думбуја һәрби хунтасы (Гвинеја) – Африка
ҺҮГУГИ (ЛЕҜАЛ)
Брендан Ҹарр (АБШ) – Шимали Америка
Рәҹәб Тајјиб Әрдоған (Түркијә) – Авропа
Ҹон Ли Ка-Чиу (Һонконг) – Асија-Сакит Океан реҝиону
Роскомнадзор (Русија) – Шәрги Авропа вә Мәркәзи Асија
Adani Group (Һиндистан) – Ҹәнуби Асија
Касым-Жомарт Токајев (Газахыстан) – Шәрги Авропа вә Мәркәзи Асија
ИГТИСАДИ (ECONOMIC)
Алпһабет вә Мета (АБШ) – Шимали Америка
Бидзина Иванишвили (Ҝүрҹүстан) – Шәрги Авропа вә Мәркәзи Асија
Владимир Табак (Русија) – Шәрги Авропа вә Мәркәзи Асија
Венсан Болоре (Франса) – Авропа
Уилјам Руто (Кенија)
СОСИАЛ (SOCIAL)
Илон Маск (АБШ) – Шимали Америка
HonestReporting (Исраил) – Јахын Шәрг вә Шимали Африка
Роберт Фитсо (Словакија) – Авропа
Хавјер Милеј (Арҝентина) – Латын Америкасы
Маргарита Симонјан (Русија) – Шәрги Авропа вә Мәркәзи Асија
OpIndia (Һиндистан) – Ҹәнуби Асија
BIR-C (Буркина Фасо) – Африка
Sizin rəyiniz