4 noyabr 2026 - 22:37
Xəbər kodu: 1886729
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Илһам Әлијевин өвладларыны јәһудиләрлә евләндирмәси мәсәләсини ади бир мәишәт мәсәләси кими тәгдим едәнләр һәгигәтдә Азәрбајҹаны һансы јәһуди шәбәкәсинин идарә етдијини ҝизләмәјә чалышанлардыр. Дүнјанын супер ҝүҹү олан Американын президенти Трампы клипиндә актјор кими ојнадан бири (Емин Ағаларов) неҹә ади инсан, ади јәһуди ола биләр? Азәрбајҹанда һакимијјәт бөјүк массон шәбәкәсинин әлиндәдир... #yəhudi_ailəsi
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