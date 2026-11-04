Трамп АБШ-дә аралыг сечкиләриндәки алчалдыҹы мәғлубијјәтинә бәраәт газандырмаға чалышды

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: АБШ президенти республикачыларын аралыг сечкиләриндәки алчалдыҹы мәғлубијјәтинә бәраәт газандырараг иддиа едиб ки, әҝәр онун ады сечки бүллетениндә олсајды, республикачылар бөјүк фәрглә галиб ҝәләрдиләр.
Доналд Трамп чәршәнбә ахшамы кечирилән аралыг сечкиләрин нәтиҹәләринин ачыгланмаға башламасындан сонра илк реаксијасында «Трутһ Соҹиал» сосиал шәбәкәсиндәки һесабында јазыб: «Мәним адым сечки бүллетениндә јох иди. Әҝәр олсајды, бөјүк фәрглә галиб ҝәләрдик! Бу мәсәләјә диггәт јетирдијиниз үчүн тәшәккүр едирәм».
АБШ Конгресинә кечирилән аралыг сечкиләр бүтүн штатларда баша чатыб вә ејни заманда сәсләрин һесабланмасына башланылыб. Сәсләрин һесабланмасынын илкин нәтиҹәләри Доналд Трампын рәгибләри олан демократларын һәм Нүмајәндәләр Палатасында, һәм дә Сенатда өндә олдуғуну ҝөстәрир.
Sizin rəyiniz