Имам Мүҹтәба Хаменеи: Мүтләг чәкиндирмә сәвијјәсинә чатмағын јеҝанә јолу Иранын даһа да ҝүҹләнмәси стратеҝијасыны давам етдирмәкдир

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Үмүдүнја Мүсәлманларынын вә Иран Ислам Ингилабынын Али Рәһбәри Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеи чәршәнбә ҝүнү, "13 Абан" – милли һеҝемонлуға гаршы мүбаризә ҝүнү мүнасибәтилә мүраҹиәт јајымлајыб.
Мүраҹиәтин мәтни беләдир:
Бисмиллаһир-Рәһманир-Рәһим
Бу ҝүн дүнја һеҝемонлуғуна гаршы милли мүбаризә ҝүнүдүр. Бу ҝүн һагг ҹәбһәсинин батил ҹәбһәсинә, мәзлумларын залымлара гаршы мүбаризәсинин бир сыра мүһүм мәрһәләләрини өзүндә бирләшдирир.
Демәк олар ки, бу ил "13 Абан" ҝүнү Иран халгы ҹинајәткар АБШ илә бағлы мөвгејини әввәлки илләрлә мүгајисәдә даһа ајдын вә гәти шәкилдә мүәјјәнләшдириб. Бунунла белә, АБШ-нин ҝетдикҹә артан дүшмәнчилијинин көкләрини, сәбәбләрини вә мүһүм мәрһәләләрини, еләҹә дә Иран халгынын она гаршы мөһкәм мүбаризә мөвгејини нәзәрдән кечирмәк ҝәләҹәк јолумуз үчүн бир мајакдыр.
АБШ-нин Иран халгына гаршы зүлмүнүн башланғыҹы једди онилликдән дә әввәлә ҝедиб чыхыр. Һәмин вахт АБШ милли сәрвәтләрин, хүсусилә нефтин талан едилмәсини давам етдирмәк үчүн 19 август 1953-ҹү ил дөвләт чеврилишини тәшкил етди.
Ислам Ингилабынын гәләбәсинә гәдәрки сонракы онилликләр дә АБШ һакимләринин Иран халгынын сәрвәтләрини гарәт етмәјә бөјүк сәј ҝөстәрдикләри дөвр олду. Бу јолда САВАК-ы јаратдылар вә ҹәмијјәтдә ағыр тәһлүкәсизлик мүһити формалашдырдылар. Беләликлә, о дөврүн залым һөкумәтинин етираз аксијаларыны вә һәр һансы етираз һәрәкатыны даһа сәрт шәкилдә јатырмасы үчүн әл-голуну ачдылар.
Ислам Ингилабынын мөһтәшәм гәләбәси әрәфәсиндә дә өзләринин әлалтысы олан һөкумәти горујуб сахламаг үчүн мүхтәлиф һијләләрә әл атдылар.
Иран халгынын бөјүк ингилабынын гәләбәсиндән сонракы дөврдә дә АБШ-нин дүшмәнчилик сијасәтинә гаршы халгымыза јөнәлмиш чохсајлы тәдбирләринин узун сијаһысыны тәгдим етмәк олар. Бу тәдбирләрә сепаратчы груплара, чеврилишчиләрә вә кор-коранә дүшмәнчилик едән мүнафигләрә дәстәк ҝөстәрилмәси дахилдир. Һәмин груплар елми, сијаси вә иҹтимаи елитанын нүмајәндәләри илә јанашы, чохсајлы садә инсанлары да амансызлыгла шәһид едибләр.
АБШ-нин диҝәр ҹинајәтләри арасында биринҹи мәҹбури мүһарибәдә БӘӘС партијасына бирбаша вә һәртәрәфли дәстәк ҝөстәрилмәси, сәрнишин тәјјарәсиндәки мүлки шәхсләрин гәтлә јетирилмәси, узунмүддәтли вә ағыр игтисади санксијалар, чохсајлы иғтишаш вә фитнәләрин планлашдырылмасы вә дәстәкләнмәси, һәтта онларын силаһландырылмасы, Иранын вә Ислам үммәтинин милли гәһрәманы ҝенерал Сүлејманинин террор едилмәси, Иран халгынын мүхтәлиф өлкәләрдәки әмлак вә сәрвәтләринин оғурланмасы, нәһајәт, икинҹи вә үчүнҹү мәҹбури мүһарибәләрдә бирбаша һәрби тәҹавүз вә чохсајлы инсанын шәһид едилмәси јер алыр.
Бу тәҹавүзләр заманы чохлу сајда зијалы, алим, командир вә мәзлум Иран вәтәндашы, көрпәләрдән вә ушаглардан тутмуш аһыл инсанлара гәдәр гәтлә јетирилиб. Онларын башында исә Ислам Ингилабынын бөјүк Рәһбәри – Аллаһ онун пак руһуну мүгәддәс етсин – дајаныр.
Бүтүн бу мәрһәләләрдә АБШ-нин һеҝемон рәһбәрләри вә онларын әлалтылары даим өз һөкмранлыгларыны Ирана гәбул етдирмәјә вә өлкәни тәслим олмаға мәҹбур етмәјә чалышыблар. Һәтта бу зоракылығын сон нүмунәләриндә бејнәлхалг мүнасибәтләрин сахта вә алдадыҹы гајда-ганунларыны тамамилә кәнара гојублар. Онлар һәјасызҹасына өлкәни парчаламаға, халгы диз чөкдүрмәјә, дөвләт гурулушуну дағытмаға вә Иранын гәдим, көклү сивилизасијасыны мәһв етмәјә чалышырлар.
Лакин һәр мәрһәләдә Иранын гејрәтли халгынын мөһкәм ирадәси вә дөјүш мејданындакы реаллыглар онларын гаршысында кечилмәз сәдд олуб. Нәтиҹәдә, јанлыш һесабламаларынын вә һеҝемонлуг хүлјаларынын бәдәлини АБШ халгына вә АБШ һөкумәтинин һимајәсиндә олан һөкумәтләрә ағыр хәрҹләр шәклиндә өдәтдирибләр.
Бу ҝүн АБШ-нин мүсәлман Иран халгына гаршы чохәсрлик дүшмәнчилији вә бүтүн иранлыларын бу дүшмәнә гаршы ҹәсарәтли мүгавимәти елә бир мәрһәләјә чатыб ки, артыг тәкҹә "13 Абан" дејил, бүтүн ҝүнләр вә саатлар Бөјүк Шејтана гаршы мүбаризә вә мүгавимәт ҝүнләринә чеврилиб.
Һазырда Фарс көрфәзиндә, хүсусилә Һөрмүз боғазында баш верәнләр АБШ-нин мәғлубедилмәзлији һаггында мифин пуч олдуғуну ҝөстәрмәклә јанашы, өз халгына дејил, башга гүввәләрә архаланан һөкумәтләрин зәифлијини, еләҹә дә бөјүк ҝүҹләрин өз әлалтысы олан һөкумәтләри мүдафиә етмәкдә сәдагәтсизлијини вә аҹизлијини ортаја гојур.
Иранын Һөрмүз боғазы үзәриндә нәзарәти һәјата кечирмәси вә реҝион өлкәләриндәки АБШ һәрби базаларыны мәһв етмәси, һәрчәнд, АБШ-нин үчүнҹү мәҹбури мүһарибәдә төрәтдији тәҹавүз вә ҹинајәтләрә ҹаваб иди, лакин ејни заманда реҝионал мигјасда һеҝемонлуға гаршы илкин ҹиһад һесаб олунур. Тәҹавүзкар һәрәкәтләр тәкрар олунарса, бу мүбаризә даһа ҝениш мигјас алаҹаг. Бу гүдрәт әламәти, һагг ҹәбһәсинин мүхтәлиф саһәләринин бирлији вә Фәләстиндән, Ливандан Ираг вә Јәмәнәдәк Мүгавимәт ҹәбһәсинин ағыллы вә гүдрәтли гәһрәманлыглары илә јанашы, һагг ҹәбһәсинин бајрағынын јүксәлмәсинин вә јени дүнја низамынын формалашмасына зәмин јарадылмасынын парлаг вә үмидвериҹи башланғыҹыдыр. Чүнки һагг ҹәбһәси Аллаһа тәвәккүл, дөзүм вә фәдакарлыг ҝөстәрдикдә, батил ҹәбһәси һәр һансы ҝүҹә вә гүдрәтә малик олмасындан, ким вә нә олмасындан асылы олмајараг, онун гаршысында давам ҝәтирә билмәз. Ҝери чәкилмәк вә мәғлубијјәт онун гачылмаз сонудур: “Һәгигәтән, батил мәһвә мәһкумдур”.
Аллаһа шүкүрләр олсун ки, Иран халгы һәзрәт Мәһәммәдин (с) саф Исламынын (Аллаһын салаваты вә саламы олсун она вә аиләсинә) тәлимләриндән, Ислам Ингилабынын маарифиндән вә өз мүдрик рәһбәрләри, бөјүк Хомејни вә шәһид Хаменеинин (Аллаһ онларын мәгамларыны уҹалтсын) мәктәбиндән бөјүк дәрсләри јахшы мәнимсәјиб. Илаһи вәдләр ҝерчәкләшдикҹә, бу јолун һагг олдуғуна инамы ҝүндән-ҝүнә даһа да дәринләшиб. Бу ҝүн һеҝемонларын өзләринин јаратдыглары рүсвајчылыг нәтиҹәсиндә АБШ-нин түкәнмәкдә олан ҝүҹү вә һөкмранлығы һәм һәрби сәрт ҝүҹ, һәм дә бејнәлхалг јумшаг ҝүҹ бахымындан ҝери дөнмәз тәнәззүлә уғрајыб вә онун дағылма просеси сүрәтләниб.
Әҝәр һәлә дә һеҝемонлуг системиндә давраныш дәјишиклијинә вә ја партија вә сијаси ҹәбһәләр арасында дәјишикликләрә аз да олса үмид бәсләјәнләр, јахуд АБШ-јә ҝүзәштләр етмәклә ону Иран халгына дүшмәнчиликдән чәкиндирмәјин мүмкүн олдуғуну дүшүнәнләр варса, онлар ҹидди јанылырлар. Бу јанлыш тәсәввүр Иран мүсәлман халгынын тәвәккүл, дөзүм вә мүбаризә сајәсиндә әлдә етдији бөјүк гәләбәләрә гаршы нанкорлугдур. Бөјүк Шејтанын арзусу Иран халгынын гејд-шәртсиз тәслим олмасыдыр. Һеҝемон дүшмәнә гаршы ән кичик тәслимчилик мејли белә, шәһидләрин ганы вә халгын һәр бир үзвүнүн фәдакарлығы сајәсиндә әлдә едилмиш бөјүк сәрвәти мәһв едәҹәк, һеҝемон дүшмәни исә даһа чох тәләб ирәли сүрмәјә, сонракы мүһарибәләрә вә һәјасызлыглара әл атмаға даһа да ҹәсарәтләндирәҹәк.
Мүтләг чәкиндирмә сәвијјәсинә чатмағын јеҝанә јолу һәртәрәфли инкишаф истигамәтиндә “Иран нә гәдәр ҝүҹлү олса, бир о гәдәр јахшыдыр” стратеҝијасыны давам етдирмәкдир. Бу јолда уғурун әсас амили ваһидлик, бирлик вә иҹтимаи һәмрәјликдир. Бунлар халгын вә мәсул шәхсләрин фәрди вә иҹтимаи давранышларынын, еләҹә дә сөјләдикләри һәр бир сөзүн әсасыны тәшкил етмәлидир. Бу бахымдан, халгын мәсул шәхсләрә дәстәји зәрури олдуғу кими, мәсул шәхсләрин дә халга даһа чох, фәдакарҹасына вә сәмими хидмәт ҝөстәрмәјә, инсанларын доланышығыны, рифаһыны, мадди вә мәнәви инкишафыны тәмин етмәјә, онларын иззәт вә мүстәгиллијини горумаға диггәтини давам етдирмәси вә артырмасы да мүһүм әһәмијјәт дашыјыр.
Әзиз Иранын парлаг вә әзәмәтли ҝәләҹәјини гураҹаг габагҹыл тәбәгә ҝәнҹләримиз, тәләбәләримиз вә мәктәблиләримиздир. Онлар даим “үмидсизлик, мәјуслуг вә мүмкүнсүзлүк” адлы гаранлыг јуваны әлә кечирмәјә вә дағытмаға, “үмид вә биз баҹарарыг” адлы ишыглы еви фәтһ етмәјә чалышмалыдырлар. Бу миссијанын тәләби фөвгәладә һазырлыг, елм, тәгва, баҹарыг, әхлаг вә ирадә силаһлары илә тәҹһиз олунмаг, мисилсиз сәјләр ҝөстәрмәк вә али мәгсәдләрә чатмаг үчүн “бир-биринә сөз вермәк”дир.
Үмид едирик ки, Аллаһын лүтфү вә Имам Заманын — Аллаһ зүһуруну тезләшдирсин — дуасы сајәсиндә Иран халгы ән гыса заманда гәләбә, сәадәт вә һәртәрәфли инкишафы јашајаҹаг, Бөјүк Шејтанын һөкмранлығынын даһа да сүрәтлә вә ҝениш мигјасда тәнәззүлә уғрамасы үчүн шәраит јаранаҹаг. “Шүбһәсиз ки, онлар ону узаг ҝөрүрләр (она инанмырлар). Биз исә ону јахын ҝөрүрүк (она инанырыг).
Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеи
4 нојабр 2026-ҹү ил
Sizin rəyiniz