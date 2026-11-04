Елм вә тәһсил назиринин мүавини Фирудин Гурбанов Һалловин бајрамын гејд етдикдән сонра Һиҹаб гадағасы илә бағлы ачыглама верди

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ҹадуҝәрләр вә шејтанын бајрамы олан Һалловин бајрамыны гејд етдикдән сонра Елм вә тәһсил назиринин мүавини Фирудин Гурбанов мәктәбләрдә ҝејим гајдалары илә бағлы мүзакирәләрә мүнасибәт билдириб.
О дејиб ки, гајдаларын мәгсәди һансыса конкрет ҝејим елементини гадаған етмәк дејил: “Мәгсәдимиз һәр бир тәһсилаланын - гыз вә оғланларын да мәктәб һәјатында фәал иштиракыны, тәһсилә давамлы марағыны вә мәсулијјәт һиссини тәшвиг етмәкдир. Гајдалар да һәр кәс үчүн ејнидир вә бу амала хидмәт едир, һансыса ҝејим компонентинин гадағасына јөнәлмәјиб”.
Гурбанов билдириб ки, ваһид ҝејим гајдаларыны јалныз гызларын ҝејими илә әлагәләндирмәк дүзҝүн дејил вә тәләбләр һәм гызлара, һәм дә оғланлара шамил олунур.
Назир мүавини валидејнләрә дә мүраҹиәт едиб: “Бөјүкләр арасында һансы фикир ајрылығы јаранырса-јарансын, онун нәтиҹәсини ушаглар тәһсилдән ҝери галмагла јашамамалыдырлар”.
Онун сөзләринә ҝөрә, дәрсә давамлы ҝәлмәмәк шаҝирдләрин билијиндә бошлуглар јарадыр, гијмәтләндирилмәсинә вә нөвбәти тәһсил мәрһәләсинә кечмәсинә тәсир едир. Назирлик бу мәсәләдә маарифләндирмәјә үстүнлүк верилмәли олдуғуну дүшүнүр. Мүәллимләрлә бағлы мәсәләләрин исә әмәк мүнасибәтләри вә ганунвериҹиликлә тәнзимләндији билдирилиб.
Гурбанов һәмчинин гејд едиб ки, һазыркы ҝејим гајдалары јалныз дөвләт үмуми тәһсил мүәссисәләринә аиддир.
Пешә, орта ихтисас вә али тәһсил мүәссисәләриндә тәһсилаланлар үчүн ваһид ҝејим тәләбләринин тәтбиги һазырда нәзәрдә тутулмур.
Өзәл мәктәбләр исә низамнамәләринә ујғун олараг өз ҝејим гајдаларыны мүәјјән едә биләрләр.
Sizin rəyiniz