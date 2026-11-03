  1. Ana səhifə
  2. Мәдәнијјәт сәһифәси
  3. Гур`ани-Кәрим

Мүгәддәс Гуранын бүтүн 30 ҹүзүнү бир фасиләсиз сессијада әзбәрдән там охујан 71 јашлы мисирли ханым

3 noyabr 2026 - 13:15
Xəbər kodu: 1886134
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Мүгәддәс Гуранын бүтүн 30 ҹүзүнү бир фасиләсиз сессијада әзбәрдән там охујан 71 јашлы мисирли ханым

Тәсвирдә ҝөстәрилән гадын Гурани Кәримин һафизи, Һаҹијә Суккар ханымдыр.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Тәсвирдә ҝөстәрилән гадын Һаҹијә Суккарадыр (һәмчинин Сана Абдел Саттар кими таныныр) — Бәһејра вилајәтиндән олан 71 јашлы мисирли гадындыр.

Онун диггәтәлајиг наилијјәтинин әсас деталлары бунлардыр:

Фәалијјәт: О, Мүгәддәс Гуранын бүтүн 30 ҹүзүнү бир фасиләсиз сессијада әзбәрдән там охујуб.

Мүддәт вә дәгиглик: Оху тәхминән 14 саат давам едиб вә һеч бир сәһв олмадан тамамланыб.

Јохлама: Онун охумасы Гуран мүәллимләри вә сертификатлы һафизләрдән ибарәт панел тәрәфиндән ҹанлы видеоконфранс васитәсилә изләнилиб ки, тамамланмасы вә мүтләг дәгиглији јохланылыб вә тәсдигләниб.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha