Мүгәддәс Гуранын бүтүн 30 ҹүзүнү бир фасиләсиз сессијада әзбәрдән там охујан 71 јашлы мисирли ханым

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Тәсвирдә ҝөстәрилән гадын Һаҹијә Суккарадыр (һәмчинин Сана Абдел Саттар кими таныныр) — Бәһејра вилајәтиндән олан 71 јашлы мисирли гадындыр.
Онун диггәтәлајиг наилијјәтинин әсас деталлары бунлардыр:
Фәалијјәт: О, Мүгәддәс Гуранын бүтүн 30 ҹүзүнү бир фасиләсиз сессијада әзбәрдән там охујуб.
Мүддәт вә дәгиглик: Оху тәхминән 14 саат давам едиб вә һеч бир сәһв олмадан тамамланыб.
Јохлама: Онун охумасы Гуран мүәллимләри вә сертификатлы һафизләрдән ибарәт панел тәрәфиндән ҹанлы видеоконфранс васитәсилә изләнилиб ки, тамамланмасы вә мүтләг дәгиглији јохланылыб вә тәсдигләниб.
Sizin rəyiniz