Мәккә вә Мәдинәни ишғал едән Сәудијјә вәһһаби режиминдә шејтанын Һалловин бајрамы гејд едилмәси јени сәвијјәјә чатыб
3 noyabr 2026 - 11:44
Xəbər kodu: 1886057
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Бу ил Сәудијјә вәһһаби режиминдә, хүсусилә Әр-Ријадда Һалловин гејд едилмәси ҝөзләнилмәз дөнүш алыб: ҝөрүнтүләрдә әтрафлы горху мөвзулу зијафәтләр, горхунҹ костјумлар, ҹадуҝәрләр вә шејтани персонажлар, хүсуси еффектләр вә ҝенишмигјаслы иҹтимаи вәһшәт вә дәһшәт әкс олунуб. Сәудијјә вәһһаби режиминин Исламын ики мүгәддәс мәканларыны, Мәккәи Мүкәррәмәни вә Мәдинеји Мүнәввәрәни ишғал етдијини нәзәрә алсаг, шејтани символларын вә горху мөвзулары еһтива едән шәнликләрин нијә ачыг шәкилдә нүмајиш етдирилдији һамыја ајдын олаҹагдыр. Иблис ордусу артыг ачыг шәкилдә Аллаһ Тәала илә мүһарибәјә галхыблар... #Halloween #saudiarabia
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