АМЕРИКАЛЫЛАР! БУ СИЗИН АДЫНЫЗДАН ЕДИЛИР: ТАКЕР КАРЛСОН ИСРАИЛИН ДӘСТӘКЛӘНМӘСИНИ СӘРТ ТӘНГИД ЕДИБ

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Дүнја шөһрәтли америкалы журналист Такер Карлсон, маскалы Исраил мәскунлашанлары тәрәфиндән дөјүлән јашлы АБШ вәтәндашы һаггында данышыб. Киши Мајк Һакабинин офисинә мүраҹиәт едиб, лакин Карлсон иддиа едир ки, о, АБШ һакимијјәти тәрәфиндән лазыми мүдафиә алмајыб.
Журналист һесаб едир ки, АБШ администрасијасы өз приоритетләрини о гәдәр дәјишиб ки, америкалыларын мүдафиәсини өзүнүн биринҹи дәрәҹәли вәзифәси кими гәбул етмәји дајандырыб.
Бу контекстдә Карлсон Исраилә мәхфи мәлумат өтүрдүјүнә ҝөрә мәһкум едилмиш Ҹонатан Полларды хатырладыб. Карлсонун сөзләринә ҝөрә, Мајк Һакаби онунла ҝизли ҝөрүшүб вә Карлсон буну АБШ сијаси елитасынын Исраилә мүнасибәтинин даһа бир нүмунәси кими ҝөстәрир.
"Бизим сијаси елита бу өлкәјә сәдагәт анды ичиб", — дејә Карлсон билдириб.
Даһа сонра о, Исраилә гаршы сон дәрәҹә сәрт гынагла чыхыш едиб, Исраилин Гәзза Золағында төрәтдикләрини сојгырым адландырыб вә 100 миндән чох фәләстинлинин өлдүрүлдүјүнү бәјан едиб. Карлсон һәмчинин иддиа едир ки, Исраилдә әрәбләри дүшәрҝәләрә ҝөндәрмәјә ачыг чағырышлар сәсләнир.
"Вә бүтүн бунлар сизин пулунузла вә сизин адыныздан едилир", — дејә журналист америкалы аудиторијаја мүраҹиәт едәрәк јекунлашдырыб.
Sizin rəyiniz