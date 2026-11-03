Америкалы сенатор АБШ-ын сечкиләрдән сонра Ирана зәрбә ендирмә планыны "дәлилик" адландырыб

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: АБШ сенатору Крис Мөрфи Конгрес үзвләри үчүн кечирилән гапалы һәрби брифингдән сонра АБШ-ын Иранла бағлы планыны "дәлилик" кими характеризә едиб.
"Бу, дағыдыҹы ескаласијаја ҝәтириб чыхараҹаг вә јүксәк еһтималла ганунун алилији принсипләринә садиглијимизи сарсыдаҹаг. Ачыг мәнбәләрдә артыг нәләри планлашдыра биләҹәјимиз вә һансы мүлки инфраструктур објектләринин һәдәф ола биләҹәји барәдә мәлуматлар пејда олуб", — дејә Мөрфи Јахын Шәрг Институтунда чыхышы заманы хәбәрдарлыг едиб.
"Онларын һазырладығы план, мәнҹә, бу мүһарибәнин узанмасына вә ескаласијасына ҝәтириб чыхараҹаг ки, бу да тәһлүкәсизлик саһәсиндә марагларымыз үчүн фәлакәт олаҹаг", — дејә о әлавә едиб.
Чәршәнбә ахшамы The Wall Street Journal гәзети мәлуматлы мәнбәләрә истинадән хәбәр вериб ки, АБШ јахынларда Фарс көрфәзиндәки бир сыра әрәб дөвләтләрини 3 нојабр ара сечкиләриндән сонра башлаја биләҹәк Ирана гаршы "гыса, лакин интенсив һәрби кампанија"ја һазырлашмаға чағырыб.
Нәшр рәсми шәхсләрә истинадән гејд едир ки, АБШ һәрбчиләри Техасдан Гәрби Асија реҝионуна Патриот зенит-ракет комплексләрини көчүрүр вә һәссас вәзијјәтдә олан базалардан шәхси һејәти јерләшдирир. Бундан әлавә, АБШ Силаһлы Гүввәләри дөјүш сурсаты еһтијатларыны артырыр, һәмчинин бомбардманчы вә гырыҹылары мүмкүн зәрбәләрә һазырлајыр.
Президент Доналд Трамп һәлә гәти гәрар гәбул етмәјиб, лакин "сечкиләрдән сонра ҝенишмигјаслы һүҹума" мејллидир ки, онун һәдәфләри Иранын инфраструктур објектләри вә нүвә мәркәзләри ола биләр, — дејә материалда онун әтрафына јахын мәнбәләрә истинадән билдирилир.
Sizin rəyiniz