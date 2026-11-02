СЕПАҺ-ын сөзчүсү: Дүшмәнә «ҹоғрафи мәһдудијјәт олмадан» ҹаваб верилмәси там чәкиндириҹилијин әсасыны тәшкил едир

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ҝенерал Һүсејн Мөһибби базар ҝүнү Керман әјаләтинин Саруллаһ СЕПАҺ-ынын намаз топлантысында чыхыш едәрәк билдириб: «Биз һәрби имканларына ҝөрә дүнјанын ән гүдрәтли өлкәләриндән бири, ејни заманда исә дүнјанын ән ҹинајәткар өлкәси илә мүһарибә апарырыг. Бу дүшмән дүнјанын ән чиркин террорчу дәстәси олан сионист режимлә әлбир олараг өлкәмизә вә халгымыза гаршы мүһарибә башлатды. Биз бу мүһарибәнин бир нечә мәрһәләсини ҝеридә гојмушуг вә гаршыдакы мәрһәләләри дә ҝөзләјирик. Лакин әсас мәсәлә ҝеридә гојдуғумуз мәрһәләләрдә гәләбә газанмағымыздыр».
О, сон мәҹбури мүһарибәдә Иранын әлдә етдији наилијјәтләрә вә стратежи сәвијјәдәки мәғлубијјәтләрә тохунараг дејиб: «Биринҹи стратежи гәләбәмиз дүшмәнин өз мәгсәдләринә чатмасынын гаршысыны алмаг олду. Дүшмән әввәлҹә режими дәјишмәк вә Ираны парчаламаг кими бөјүк мәгсәдләр мүәјјәнләшдирмишди. Лакин уғурсузлуға дүчар олдугдан сонра мәгсәдләрини тәдриҹән ракетләрин мәнзилини азалтмаға, нүвә фәалијјәтләрини дајандырмаға, ураны өлкәдән чыхармаға, нефти әлә кечирмәјә вә бир аданы ишғал етмәјә гәдәр ендирди. Анҹаг бунларын һеч бири һәјата кечирилмәди. Нәтиҹәдә Һөрмүз боғазыны ачмаг ҹәһдиндә дә мәғлуб олду».
Ҝенерал Мөһибби әлавә едиб: «АБШ-нин реҝионда вә дүнјада мөвҹудлуғуну әсасландыран шүар енержи ахынынын тәһлүкәсизлијини вә ҝәмичилијин азадлығыны тәмин етмәк иди. О, мүһүм дүнја су јоллары вә ҝәмичилик маршрутлары үзәриндә нәзарәтә малик олмалы олдуғуну, бунунла да енержи тәһлүкәсизлијини вә ҝәмичилијин азадлығыны тәмин едәҹәјини иддиа едирди. Лакин дүнјанын ән бөјүк һәрби дәниз гүввәләринә малик олмасына, Бәһрејндә Бешинҹи Донанманын базасыны јерләшдирмәсинә вә трилјонларла доллар хәрҹләмәсинә бахмајараг, Һөрмүз боғазыны нә бир нечә ҝүн, нә дә бир нечә саат әрзиндә ача билди».
О, АБШ-нин сон мүһарибәдәки икинҹи стратежи мәғлубијјәтинин АБШ ордусунун доктринасындакы фундаментал зиддијјәтин үзә чыхмасы олдуғуну билдирәрәк дејиб: «АБШ-нин доктринасы чохсајлы һәрби базалар јаратмаг вә орада силаһлар јерләшдирмәклә өз марагларынын тәһлүкәсизлијини тәмин етмәк, ејни заманда мүттәфигләринә дә тәһлүкәсизлији гәбул етдирмәк иди».
СЕПАҺ-ын сөзчүсү гејд едиб: «Үчүнҹү стратежи мәғлубијјәт кәшфијјат саһәсиндәки мәғлубијјәт иди. АБШ-нин кәшфијјат саһәсиндә гејри-ади технолоҝијалара малик олдуғу, онун кәшфијјат мәркәзләринин вә үсулларынын һеч вахт ашкар едилә билмәјәҹәји, еләҹә дә һеч кимин базаларыны мүәјјәнләшдирә билмәјәҹәји техноложи кәшфијјат хидмәтинә саһиб олдуғу барәдә тәсәввүр јарадылмышды».
АБШ-нин мүһарибәдәки стратежи мәғлубијјәтинин һәрби технолоҝија саһәсиндә дә баш вердијини вурғулајан Мөһибби дејиб: «АБШ бүтүн дүнјаја үстүн һәрби технолоҝијаја малик олдуғуну, һеч бир өлкәнин бу технолоҝијаја чыхыш әлдә едә билмәјәҹәјини вә онунла силаһланма јарышына ҝирә билмәјәҹәјини тәлгин етмишди».
Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун сөзчүсү билдириб: «Лакин бу мүһарибәдә Аллаһын лүтфү илә АБШ-нин һавада истифадә етдији ән јүксәк һәрби технолоҝија — Ф-35 тәјјарәсиндә тәтбиг олунан технолоҝија мәғлуб едилди. Дәнизалты саһәсиндәки ән бөјүк технолоҝијасыны да торумуза дүшән балыг кими әлә кечирдик. АБШ-нин јерүстү технолоҝијасыны — “Патриот” ракетләрини вә диҝәр һәрби васитәләрини исә мәһв етдик».
О, сөзләринә давам едиб: «Бүтүн дүнја анлады ки, АБШ-нин технолоҝијасы үстүн дејил. Бунун ики месажы вар. Биринҹиси, Чин вә Русија кими АБШ-нин рәгибләри бу рәгибин ичинин бош олдуғуну анладылар. Икинҹиси исә АБШ-нин мүттәфигләри онун өзүнү белә мүдафиә едә билмәдијини ҝөрдүләр. Белә олан һалда, АБШ онларын тәһлүкәсизлијини неҹә тәмин едә биләр?
Ҝенерал Мөһиби мүһарибәнин давам етдијини вә ҝөзләдикләри гәләбәнин сон мәрһәләсинин һәлә гаршыда олдуғуну гејд едәрәк билдириб: «Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеи јүксәк рүтбәли һәрби командирләрлә ҝөрүшүндә дүшмәнләрлә ҝүҹлү мүбаризә апармаг үчүн ағыллы дөјүш һазырлығыны максимум чәкиндириҹилијин зәрури шәртләриндән бири һесаб едиб вә тәһдидин истәнилән сәвијјә вә нөвүнә дәрһал, тәсирли вә ҹоғрафи мәһдудијјәт олмадан ҹаваб верилмәсини гәрара алыб».
О, вурғулајыб: «Шәһид Имам бујурмушду ки, мүһарибә башласа, ону реҝионал мүһарибәјә чевирәҹәјик. Биз дә буну етдик. Бу ҝүн али рәһбәримиз билдириб ки, артыг ҹоғрафи мәһдудијјәт јохдур. Ҹоғрафи мәһдудијјәтләрин арадан галдырылмасы дүшмәнә гаршы әмәлијјатлар апармаг вә там чәкиндириҹилијә наил олмаг үчүн ҝениш мејдан јарадыр».
СЕПАҺ-ын сөзчүсү гејд едиб: «Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу сон ҝүнләр әрзиндә дүшмәнин һүҹуму баш верәҹәји тәгдирдә јени һәдәфләрин мүәјјәнләшдирилмәсини вә јени ҹоғрафи әразиләр үзрә әмәлијјатларын планлашдырылмасыны өз ҝүндәлијинә дахил едиб. Иншаллаһ, бу, јени Ислам сивилизасијасына доғру ирәлиләјишә зәмин јарадаҹаг».
Sizin rəyiniz