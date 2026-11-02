ИИР Мүдафиә Назири: Силаһлы гүввәләрин дөјүш габилијјәтини ҹоғрафи мәһдудијјәт олмадан ҹаваб вермәк үчүн артырырыг

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Иран Ислам Республикасынын Силаһлы Гүввәләрин Мүдафиә вә Тәминат назири Меһрдад Әхлагинин бәјанатында дејилир: “Силаһлы Гүввәләрин али баш команданы, һәзрәт Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеинин (Аллаһ онун көлҝәсини башымызын үстүндән әскик етмәсин) јүксәк рүтбәли һәрби командирләрә үнванладығы стратежи ҝөстәриш вә әмрләри диггәтлә вә бөјүк мәсулијјәтлә гәбул етмишик. Бу ҝөстәришләр гаршыдакы мәрһәләдә өлкәнин мүдафиә системинин фәалијјәт истигамәтини вә стратежи јол хәритәсини мүәјјәнләшдирир, тәһлүкәсизлијин, мүстәгиллијин вә милли гүдрәтин горунмасы саһәсиндә үзәримизә дүшән мәсулијјәти даһа да артырыр”.
Бәјанатын давамында гејд олунур: “Вурғулајырыг ки, Силаһлы Гүввәләрин Мүдафиә вә Тәминат Назирлији бу ҝөстәришләри јалныз гәбул етмәк вә анламагла кифајәтләнмир, һәм дә онларын әмәли шәкилдә һәјата кечирилмәсини, саһәдә реаллашдырылмасыны вә конкрет мүдафиә наилијјәтләринә чеврилмәсини өз өһдәлији вә мәсулијјәти һесаб едир. Назирлијин бүтүн тәшкилати, сәнаје, елми вә техноложи имканлары бу ҝөстәришләрин һәјата кечирилмәсинә јөнәлдиләҹәк”.
Силаһлы Гүввәләрин Мүдафиә вә Тәминат назири билдириб: “Дөјүш һазырлығынын ағыллы шәкилдә артырылмасыны вә истәнилән тәһдидә, истәнилән нөгтәдә вә ҹоғрафи мәһдудијјәт олмадан дәрһал, еффектив вә мүтәнасиб ҹаваб верилмәси стратеҝијасынын һәјата кечирилмәсини гәтијјәтлә давам етдиририк. Мүдафиә техникасы вә силаһларынын лајиһәләндирилмәси, истеһсалы вә тәҹһизаты просесинин сүрәтләндирилмәси, сәнаје вә техноложи инфраструктурун ҝүҹләндирилмәси, еләҹә дә Силаһлы Гүввәләрә дәстәк имканларынын артырылмасы фәалијјәтимизин әсас истигамәтләридир”.
Әхлаги бәјанатында вурғулајыб: “Иранын тәһлүкәсизлијини вә милли марагларыны тәһдид едән истәнилән тәрәфә месажымыз ајдындыр: Һәр һансы тәҹавүз мүтәнасиб, гәтијјәтли вә тәсирли ҹавабла гаршыланаҹаг. Иранын мүдафиә ҹавабынын мигјасыны, вахтыны вә нәтиҹәләрини тәһдид едән тәрәфләр мүәјјән едә билмәјәҹәкләр. Өлкәмизин тәһлүкәсизлијини вә милли марагларыны мүдафиә етмәк үчүн лазыми һазырлыға, ирадәјә вә имканлара маликик”.
Он дөрдүнҹү һөкумәтин кабинет үзвү бәјанатында хатырладыб: “Силаһлы Гүввәләрин дәјәрли инсан ресурсларынын горунмасы, мәнәви потенсиалын ҝүҹләндирилмәси, һәрби гуллугчуларын вә онларын һөрмәтли аиләләринин јашајыш шәраитинә диггәт јетирилмәси, еләҹә дә инсан ресурсларынын дөјүш руһунун, мотивасијасынын вә баҹарыгларынын артырылмасы али баш команданын вурғуладығы диҝәр әсас истигамәтләрдәндир. Мүдафиә Назирлијиндә әмәкдашлара вә онларын аиләләринә һөрмәт вә дәстәк ҝөстәрилмәсини икинҹи дәрәҹәли мәсулијјәт һесаб етмирик. Әксинә, буну өлкәнин мүдафиә миссијасынын ајрылмаз тәркиб һиссәси вә силаһланма, сәнаје вә техноложи имканларын инкишафы илә ејни сәвијјәдә мүһүм мәсулијјәт һесаб едирик”.
Мүдафиә назири бәјанатында вурғулајыб: “Силаһлы Гүввәләрин Мүдафиә вә Тәминат Назирлији бу ҝөстәришләрин иҹрасыны иранлы мүтәхәссис вә алимләрин мисилсиз потенсиалына, мүдафиә сәнајесинин имканларына, билик әсаслы ширкәтләрә вә өлкәнин бөјүк инсан ресурсларына архаланараг, Силаһлы Гүввәләрин Баш Гәрарҝаһы вә диҝәр силаһлы гүввәләрлә там гаршылыглы фәалијјәт шәраитиндә һәјата кечирәҹәк. Мүдафиә Назирлијинин бүтүн тәшкилати, сәнаје, тәдгигат вә техноложи имканлары һазырлығын артырылмасына, чәкиндириҹилијин ҝүҹләндирилмәсинә вә Силаһлы Гүввәләрин еһтијаҹларына еффектив ҹаваб верилмәсинә хидмәт едәҹәк”.
Әхлаги бәјанатынын сонунда билдириб: “Јерли биликләрә, сәнаје потенсиалына, инсан ресурсларына вә милли ирадәјә архаланараг, өлкәнин мүдафиә гүдрәтинин артырылмасы јолуну ҝүҹлә давам етдиририк. Месажымыз ајдындыр: Иран тәһдид гаршысында гәфил јахаланмајаҹаг, тәзјиг гаршысында дајанмајаҹаг вә елми-техноложи тәрәгги јолунда башгаларынын һесабламалары вә ирадәси илә мәһдудлашмајаҹаг. Али баш команданын ҝөстәришләрини бүтүн ҝүҹүмүзлә програма, әмәли фәалијјәтә вә наилијјәтләрә чевирәҹәјик. Өлкәнин тәһлүкәсизлијинин, мүстәгиллијинин вә әрази бүтөвлүјүнүн горунмасы јолунда бир ан белә тәрәддүд етмәјәҹәјик”.
Sizin rəyiniz