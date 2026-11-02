Сионист ҝенерал: Сечкиләрин нәтиҹәләри Исраилин өлүмүнүн сертификатыдыр

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Исраил ордусунун еһтијатда олан ҝенералы етираф етди ки, Исраил режиминин сон Кнессет (парламент) сечкиләринин нәтиҹәләри бу режимин рәсми өлүм сертификатыдыр.
Исраил ордусунун еһтијатда олан ҝенералы Исһаг Брик сон Кнессет сечкиләрини гијмәтләндирәркән деди: "Һеч бир комитә исраиллиләрә бу чылпаг, гәти вә дәһшәтли һәгигәти билдирмәјә ҹәсарәт етмир ки, бу сечкиләрин нәтиҹәләри билдијимиз "Исраил"ин рәсми өлүм сертификаты олсун."
О, әлавә етди: "Исраил садәҹә "сијаси бөһран" јашамыр, һәм дә һәртәрәфли, чохгатлы вә дөнмәз бир чөкүш јашајыр."
Брик деди: "Кнессет сечкиләринин нәһс вә мәјуседиҹи нәтиҹәләрини дүшүндүкдән сонра сон вә аҹы бир нәтиҹәјә ҝәлдим ки, бу исраиллиләр арасында мәналы диалог апарыла биләҹәк һеч ким јохдур."
Исраил ордусунун еһтијатда олан ҝенералы әлавә етди: "Исраил әһалисинин әксәријјәтинин ичиндә олдуғумуз дәһшәтли вәзијјәти анламаг үчүн нә габилијјәти, нә дә истәји вар. Онларын фикринҹә, ҝөзүмүзүн өнүндә баш верән мүхтәлиф фәлакәтләр, зәрбәләр вә чөкүшләр "кичик бир ҹызыгдан" башга бир шеј дејил.
Исраил телевизија каналы "Кан" әввәлләр сон Кнессет сечкиләринин нәтиҹәләри илә бағлы репортажда бу сечкиләрин бир даһа сионист әһали арасында сосиал вә кимлик бошлугларынын давам етдијини ортаја гојдуғуну елан етмишди.
Һесабата ҝөрә, кимлик вә сосиал мәнсубијјәтлә бағлы фәргләр сечиҹиләрин сечимләринә вә онларын сијаси истигамәтләринин мүәјјәнләшдирилмәсинә тәһлүкәсизлик вә игтисади уғурсузлуглардан даһа чох тәсир ҝөстәриб.
Исраил Сечки Комитәси ҹүмә сәһәри 26-ҹы Кнессет сечкиләринин јекун вә рәсми нәтиҹәләрини ачыглады. Ачыгланан статистикаја ҝөрә, һазыркы Исраил Баш назири Бинјамин Нетанјаһунун рәһбәрлик етдији дүшәрҝә 53 јер, Јашар партијасынын рәһбәри Гади Еисенкотун рәһбәрлик етдији рәгиб дүшәрҝә исә 48 јер газаныб. Әрәб сијаһылары да үмумиликдә Кнессетдә 19 јер газаныб.
Sizin rəyiniz