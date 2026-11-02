Һааретз: Иранла јени бир мүһарибә Исраил үчүн бөјүк стратежи сәһвдир

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Террорчу сионист режиминдә чап олунан Һааретз гәзети хәбәрдарлыг едиб ки, Бенјамин Нетанјаһу һакимијјәти горумаг үчүн Исраили јени бир мүһарибәјә сүрүкләјә биләр.
Гәзетин фикринҹә, бу, Исраилин стратежи мәгсәдләринә чатмагла јанашы, ҝениш реҝионал нәтиҹәләрә дә сәбәб олаҹаг.
Ушаг гатили сионист режимин сијаси системиндәки гарышыглыг вә бөлҝәдә ҝәрҝинлијин артмасы илә бағлы артан фәрзијјәләр фонунда Һааретз Ирана гаршы јени һәрби һүҹуму "бөјүк стратежи сәһв" адландырараг јазыб ки, Исраил вә АБШ Ирана зәрбә ендирә билсәләр белә, бу ҹүр һүҹумлар мүтләг нәзәрдә тутулан мәгсәдләрә чатмајаҹаг, һалбуки бу мүһарибәнин сон мәгсәдинин нә олаҹағы тамамилә ајдын дејил.
Сионист режимин бундан өнҹәки мүһарибәләрдә нәзәрдә тутулан мәгсәдләринә чата билмәмәсинә тохунан гәзет Иранын ҝүҹлү вә гүдрәтли галдығыны, һәрби имканларынын мәһв едилмәдијини вә бөлҝәдәки Исраил вә Америка марагларыны һәдәф алмаға гадир олдуғуну вурғулајыб.
Һааретз хәбәрдарлыг едиб ки, јени мүһарибә мәрһәләси јалныз Иран вә сионист режимин әразиләрин сәрһәдләри илә мәһдудлашмајаҹаг вә Фарс көрфәзи өлкәләринин енержи инфраструктуруна, коммуникасијаларына вә стратежи активләринә һүҹумларын әһатә даирәси ҝенишләндирилә биләр.
Гәзет һәмчинин Ливанда Һизбуллаһын, Јәмәндә Әнсаруллаһын вә Ирагдакы силаһлы групларын фәал иштиракы еһтималыны ишыгландырараг, бунларын јени мүнагишәни реҝионун ҝәләҹәји үчүн һәлледиҹи дөјүш кими гијмәтләндирә биләҹәјини јазыб.
Бу тәһлилин башга бир һиссәсиндә Һааретз мүлки инфраструктурун мәһв едилмәси сәбәбиндән Иранын мәғлубедилмәзлијини вурғулајыб вә ҹәмијјәтин бир һиссәсинин Ирандакы сијаси системә гаршы чыхмасы онларын хариҹи һүҹума гошулаҹағы анламына ҝәлмир.
Гәзетә ҝөрә, евләри, доланышыглары вә иҹтимаи инфраструктуру һәдәф алмаг Иран системини зәифләтмәк әвәзинә ҝүҹләндирә биләр.
Бу тәһлилин сонунда Нетанјаһунун Иранла мүһарибәјә башламаг үчүн өз јолу вә методу олдуғу, лакин ҝөрүнүр ки, онун мүһарибәјә сон гојмаг үчүн һеч бир планы вә ја марағы јохдур; Буна ҝөрә дә, исраиллиләр бир даһа ајдын стратежи мәгсәди олмајан вә иҹтимаи мараглардан даһа чох баш назирин сијаси мүлаһизәләринә хидмәт едә биләҹәк мүһарибәнин бәдәлини өдәмәмәлидирләр.
Sizin rəyiniz