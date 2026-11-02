Видео \ Ушагдыр, Һиҹабын мәнасыны дәрк етмир дејә Һиҹаб таха билмәз, амма шејтан бајрамы Һолловини кечирмәлидир
2 noyabr 2026 - 10:56
Xəbər kodu: 1885582
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Сионист сүлалә режими өлкәдә бүтүн Ислами атрибутлара гадаға гојдуғу вә "ушагдыр, Һиҹабын мәнасыны дәрк етмир дејә Һиҹаб таха билмәз” дедикләри вахтда ушаг бағчаларында, тәһсил оҹагларында вә мәркәзләриндә сүрәтлә шејтанпәрәстлији тәрвиҹ едирләр...
Sizin rəyiniz