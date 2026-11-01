Ҝенерал-мајор Рзаји: Иран халгынын нүвә доктринасынын дәјишдирилмәси илә бағлы тәләбләри вар

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ҝенерал-мајор Мөһсин Рзаји шәнбә ҝүнү ахшам хүсуси хәбәр програмында АБШ президентинин мүавини Венсин мәктубу барәдә данышаркән дејиб: “Мәктубу охумушам, лакин һәлә она ҹаваб вермәмишәм. Данышыг тону тамамилә дәјишиб вә бу, чох јахшы әламәтдир. Аллаһа шүкүрләр олсун ки, Иран халгы өз гәләбәсини вә гүдрәтини мөһкәмләндириб”.
Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын катиби нүвә стратеҝијасынын дәјишдирилмәси мәсәләсинә дә тохунараг билдириб: “Һәләлик бу барәдә јени гәрар гәбул едилмәјиб. Әлбәттә, һазырда белә бир мәсәлә мүзакирә олунур: мүһарибә јенидән башлајарса, әввәлки доктринамызы давам етдирмәк истәјәҹәјикми? Бу барәдә рәсми шәкилдә һеч бир јени гәрар гәбул олунмајыб”.
О әлавә едиб: “Лакин Иран халгынын өз тәләбләри вар. Халг ҝөрүр ки, дүшмән бизим нүвә објектләримизи һәдәфә алыб вә бунун һансы сәбәбдән едилдијини сорушур. Һалбуки биз Бејнәлхалг Атом Енержиси Аҝентлијинин бүтүн јохламаларына мүсбәт ҹаваб вермиш, мүфәттишләрин ҝәлиб јохламалар апармасына шәраит јаратмышыг. Буна ҝөрә дә халг бүтүн бунлары нәзәрә алараг һаглы олараг биздән сорушур ки, бу вәзијјәтин давам етмәсини нә үчүн истәјирсиниз?”
Милли Тәһлүкәсизлик Али Шурасынын катиби чыхышыны давам етдирәрәк билдириб: “Рубио Италијаја ҝетди вә реҝионда АБШ-ын јерини Инҝилтәрәнин тутмасы үчүн ачар аддымы атды. Лакин Иран халгынын гәтијјәтли вә гәһрәманҹасына мүгавимәти нәтиҹәсиндә белә бир гәнаәт формалашыб ки, реҝионун ҝәләҹәк дүзәни реҝион өлкәләринин өзләри тәрәфиндән мүәјјән едилмәлидир”.
Милли Тәһлүкәсизлик Али Шурасынын катиби әлавә едиб: “Теһранда кечирилән дөрдтәрәфли ҝөрүшдә дөрд тәрәфин һамысы Исраил режиминә гаршы мөвгеләрини гәтијјәтлә бәјан етди. Бу ҝөрүшләрин давам етдирилмәси барәдә разылыг әлдә олунду. Иншаллаһ, бу топланты Гәрби Асијада јени дүзәнин формалашмасынын вә реҝионун тәһлүкәсизлијинин реҝион өлкәләринин өзләри тәрәфиндән тәмин едилмәсинин башланғыҹы олаҹаг”.
Ҝенерал-мајор Рзаји бу ҝөрүшдә Иранын мөвгејини ачыглајараг билдириб ки, топлантыда бирлијә вә онун реҝионун тәһлүкәсизлији үчүн фајдаларына, еләҹә дә дахили амилләрә әсасланан јени реҝионал низамын јарадылмасына хүсуси диггәт јетирилиб.
Милли Тәһлүкәсизлик Али Шурасынын катиби хатырладыб: “Иран НАТО-нун 5 мин учушуна гаршы дајана билибсә, дөрд өлкә, шүбһәсиз ки, даһа бөјүк ҝүҹә малик олаҹаг. Әлбәттә, Иран олмадан реҝионда һеч бир тәһлүкәсизлији тәмин етмәк мүмкүн дејил”.
Ҝенерал-мајор Рзаји Алманија вә Франса да дахил олмагла, Авропа өлкәләринин рәһбәрләринин ачыгламаларына тохунараг гејд едиб: “Исраил режиминин Ирана һүҹуму заманы Алманија канслери буна севиндијини билдирир вә Гәрбин чиркли ишини Исраилин ҝөрдүјүнү дејирди. Инди исә о, Макрон вә һәтта Зеленски Авропада вә дүнјада јаранмыш игтисади бөһранын АБШ-ын Ирана гаршы мүһарибәси илә әлагәдар олдуғуну етираф едирләр. Артыг һамы баша дүшүб ки, Ирана зәрәр дәјәрсә, бүтүн дүнја зәрәр ҝөрәҹәк”.
Ҝенерал-мајор Рзаји билдириб ки, бу ҝүн Трамп ҝетдији һәр јердә Ирана гаршы мүһарибәни нә үчүн башлатдығына даир ҹаваб вермәли олур: “Бүтүн бунлар Иран халгынын мүгавимәти вә гәһрәманҹасына мүбаризәсинин нәтиҹәсидир. Бу ҝүн дүнја Иран халгынын бөјүк вә тәсирли потенсиалынын шаһидидир. АБШ-да елә бир аилә јохдур ки, Иран мүһарибәсинин јаратдығы тәзјигләри һисс етмәсин. Бу тәсирләр бүтүн дүнјада ачыг шәкилдә ҝөрүнүр вә бу, ҝөрүнмәмиш һадисәдир”.
Сон дипломатик данышыглар вә сәфәрләрлә бағлы суала ҹаваб верән ҝенерал-мајор Мөһсүн Рзаји дејиб: “Сон дипломатик тәмаслар бир ајдан чохдур ки, башлајыб. Америкалылар данышыгларда исрар едирләр, лакин биз онларла данышыглар апармајаҹағымызы билдирмишик. Шәртләримиз јеринә јетирилмәјәнәдәк нә Һөрмүз боғазы ачылаҹаг, нә дә данышыглар апараҹағыг. Биз АБШ-ын давранышыны дәјишдирдијини ҝөрмәли олдуғумузу бәјан етмишик. Једди шәртин јеринә јетирилмәси бу давраныш дәјишиклијинин әламәтләриндән бири ола биләр”.
Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасында Али Рәһбәрин нүмајәндәси вурғулајыб: “Биз мүһарибәни елә баша чатдырмагда гәтијјәтлијик ки, бундан сонра һеч ким Ирана һүҹум етмәјә ҹәсарәт етмәсин. Гәтијјәтлә мүгавимәт ҝөстәрәҹәк вә Иран халгынын һүгугларыны әлдә едәҹәјик”.
Ҝенерал-мајор Рзаји давам едәрәк билдириб: “Бәзиләри сорушур ки, бу гәдәр гәтијјәтли мөвге сәрҝиләмәјинизә әсас верән нәјиниз вар? Мән ҹаваб верирәм ки, бәли, бизим елә имканларымыз вар ки, АБШ һәр һансы аддым атарса, онун башыны әзәҹәјик. Дүшмән һәр һансы бир сәһвә јол верәрсә, дәһшәтли зәрбәләрлә вә шәрәфли мүдафиә илә үзләшәҹәк”.
Једди шәртлә Исламабад анлашмасы арасындакы фәргә тохунан ҝенерал-мајор Рзаји билдириб ки, Исламабад анлашмасында Һөрмүз боғазынын идарә олунмасы вә рүсумларын алынмасы кими мәсәләләрдә мүхтәлиф јозумлара сәбәб олан гејри-мүәјјәнликләр мөвҹуд иди. Онун сөзләринә ҝөрә, једди шәртдә бу гејри-мүәјјәнликләр арадан галдырылыб.
Нүвә саһәсиндә данышыгларын апарылмасы еһтималы илә бағлы суала ҹаваб верән Милли Тәһлүкәсизлик Али Шурасынын катиби дејиб: “Биз Нүвә Силаһларынын Јајылмамасы һаггында Мүгавиләнин (НПТ) үзвүјүк вә 22 һүгугумуз вар. Нүвә мәсәләси илә бағлы данышыглар апарылаҹагса, һүгугларымызы тәләб едәҹәјик. Буна ҝөрә дә халгымызын һүгугларынын тәмин едилмәси үчүн гәтијјәтлә дајанмышыг. Бунунла јанашы, заман амилини дә нәзәрә алырыг. Һазырда АБШ-ын ҹавабыны ҝөзләјирик. Иранын једди шәрти јеринә јетирилм
Нүвә саһәсиндә данышыгларын апарылмасы еһтималы илә бағлы суала ҹаваб верән Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын катиби дејиб: “Биз Нүвә Силаһларынын Јајылмамасы һаггында Мүгавиләнин (НПТ) үзвүјүк вә 22 һүгугумуз вар. Нүвә мәсәләси илә бағлы данышыглар апарылаҹагса, һүгугларымызы тәләб едәҹәјик. Буна ҝөрә дә халгымызын һүгугларынын тәмин едилмәси үчүн гәтијјәтлә дајанмышыг. Бунунла јанашы, заман амилини дә нәзәрә алырыг. Һазырда АБШ-нин ҹавабыны ҝөзләјирик. Иранын једди шәрти јеринә јетирилмәдикҹә, Һөрмүз боғазынын ачылмасы мүмкүн дејил”.
Ҝенерал-мајор Мөһсин Рзаји давам едәрәк билдириб: “Гросси Исраил режиминин муздуру вә хидмәтчисидир. О, Иранын нүвә програмында кәнарачыхма олдуғуну иддиа едән јеҝанә аҝентлик рәһбәридир. Һалбуки Иранын нүвә објектләриндә ән чох јохлама апарылыб вә өлкәнин нүвә програмында һәр һансы кәнарачыхманын олмадығы сүбута јетирилиб”.
Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын катиби Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеи илә сон ҝөрүшүнә тохунараг билдириб: Али Рәһбәр бүтүн деталлары дәриндән билмәклә өлкәнин ишләринә там һакимдир вә өлкәни гәтијјәтлә идарә едир. Онун сөзләринә ҝөрә, Али Рәһбәр сијаси, игтисади, һәрби, сосиал, мәдәни вә мәишәт мәсәләләри илә бағлы дәјәрли төвсијәләр вериб.
Sizin rəyiniz