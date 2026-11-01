МИ6 дүшмән групу, Инҝилтәрәнин Һәрби Дәниз вә Һәрби Һава Гүввәләри исә террор тәшкилаты елан едилди

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлији Инҝилтәрә һөкумәтинин БМТ Низамнамәсинин вә бејнәлхалг һүгугун, хүсусилә милли суверенлијә һөрмәт вә диҝәр өлкәләрә гаршы ганунсуз тәдбирләрин ҝөрүлмәсинин гадаған едилмәси принсипләринә зидд олан анти-Иран сијасәтини вә фәалијјәтини писләјәрәк, Иран Ислам Республикасы һөкумәтинин Иранын милли тәһлүкәсизлијини вә марагларыны горумаг үчүн зәрури тәдбирләр ҝөрмәк әзминдә олдуғуну вурғулајыр.
Бу әсасда, Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлији өлкәнин Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын гәрарына истинад едәрәк, Инҝилтәрә һөкумәтинин сон бир илдә Иран Ислам Республикасына гаршы һәјата кечирдији дүшмәнчилик характерли аддымлара, о ҹүмләдән Инҝилтәрәнин јурисдиксијасына дахил олан әразиләрдә јерләшән һәрби вә лоҝистик базаларыны, еләҹә дә имканларыны тәгдим етмәклә АБШ-Исраилин Ирана гаршы тәҹавүзкар мүһарибәсиндә иштирак етмәсинә вә һәмин һөкумәтин 13 ијул 2026-ҹы ил тарихиндә Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусуну 2026-ҹы ил тарихли Дөвләт Тәһдидләри һаггында Ганунун әһатәсинә дахил етмәк гәрарына ҹаваб олараг ашағыдакылары бәјан едир:
А) Бу бәјанатын дәрҹ едилдији тарихдән (1 нојабр 2026-ҹы ил) етибарән Инҝилтәрәнин Хариҹи Кәшфијјат Хидмәти (МИ6) “Ҹасуслуг вә Исраил режими, еләҹә дә милли тәһлүкәсизлик вә мараглара гаршы дүшмән өлкәләрлә әмәкдашлыға ҝөрә ҹәзаларын сәртләшдирилмәси һаггында” Ганунун 1-ҹи маддәсинин 2-ҹи гејдинин әһатәсинә дахил едиләрәк “дүшмән груп” һесаб олунур вә һәмин ганунун бу Инҝилтәрә гурумуна аид мүддәалары тәтбиг едилир.
Б) Бу бәјанатын дәрҹ едилдији тарихдән (1 нојабр 2026-ҹы ил) етибарән Инҝилтәрәнин Крал Һәрби Дәниз Гүввәләри (Ројал Навј) вә Крал Һәрби Һава Гүввәләри (Ројал Аир Форҹе) “АБШ тәрәфиндән Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун террор тәшкилаты елан едилмәсинә гаршы гаршылыглы тәдбирләр һаггында” Ганунун әһатәсинә дахил едилир вә бу әсасда һәмин ики гурум террор тәшкилатлары кими таныныр.
Ајдындыр ки, бу тәдбирләр бејнәлхалг һүгуг нормаларына ујғун олараг вә гаршылыглылыг принсипи чәрчивәсиндә гәбул едилиб. Онларын нәтиҹәләринә ҝөрә мәсулијјәт Инҝилтәрә һөкумәтинин үзәринә дүшәҹәк.
Sizin rəyiniz