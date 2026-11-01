Имам Мүҹтәба Хаменеи: Дүшмәнин истәнилән тәһдидинә дәрһал, тәсирли вә ҹоғрафи мәһдудијјәт олмадан ҹаваб верилмәлидир

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Үмүдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери јүксәк рүтбәли командирләрлә кечирдији ҝөрүшдә “дүшмәнләрлә ҝүҹлү гаршыдурма үчүн ағыллы дөјүш һазырлығыны”, “максимум чәкиндирмә”нин зәрури шәртләриндән бири һесаб едәрәк ҝөстәриш вериб ки, истәнилән сәвијјәли вә нөвдә тәһдидә дәрһал, тәсирли вә ҹоғрафи мәһдудијјәт олмадан ҹаваб верилмәлидир.
Һәзрәт Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеи вурғулајыб: Дүшмәнләр јенидән һәрби вә ја террор һүҹумларына башлајаҹағы тәгдирдә, онларын нә вахт вә һансы шәраитдә баша чатаҹағыны Иран Ислам Республикасынын Силаһлы Гүввәләри вә Иран халгы мүәјјән едәҹәк.
Ислам Үммәтинин Силаһлы Гүввәләрин Али Баш Команданы һәрби кәшфијјат архитектурасынын ҝүҹләндирилмәсини, “доктрина” вә “тактика” саһәләриндә јерли мүдафиәнин дәринләшдирилмәсини, мүасир технолоҝијалардан истифадә етмәклә мүдафиә вә тәһлүкәсизлик имканларынын инкишаф етдирилмәсини, мәнәви дајагларын вә ҹиһад руһунун ҝүҹләндирилмәсини, ејни заманда Силаһлы Гүввәләрин мәишәт еһтијаҹларынын тәмин едилмәси вә онлара дәстәк ҝөстәрилмәси истигамәтиндә фасиләсиз сәјләрин давам етдирилмәсини вурғулајыб.
Имам Сејјид Мүҹтәба Хаменеинин диҝәр ҝөстәришләри чәрчивәсиндә һәдәфләр банкынын елә јениләнмәси гәрара алыныб ки, дүшмән АБШ-Исраил тәрәфинин бүтүн нөв мадди вә гејри-мадди активләри Силаһлы Гүввәләрин атәш мәсафәсиндә олсун.
О, Силаһлы Гүввәләрә милли дәстәји Иран әлејһинә фәалијјәт ҝөстәрән хариҹи гүввәләр вә онларын дахили муздурларына гаршы чәкиндирмәнин әсасларындан бири һесаб едәрәк әлавә едиб: “Сечилмиш халгын” сәккиз ај әрзиндә мејданларда иштиракы сәккизиллик Мүгәддәс Мүдафиәнин давамыдыр. Бу иштирак һәрби, полис вә Бәсиҹ (көнүллүләр) гүввәләринин мүгавимәти илә јанашы, Иранын әрази бүтөвлүјүнү вә Ислам гурулушуну горујуб вә горумагда давам едәҹәк.
Ислам Ингилабынын Али Рәһбәри мүхтәлиф өлкәләрдә Мүгавимәт ҹәбһәсинин ағыллы вә мөһкәм дајанышыны јүксәк гијмәтләндирәрәк, мәканларын бирлијини Гәрби Асијада јени сијаси вә тәһлүкәсизлик низамынын формалашмасында стратежи тәсирә малик, һәлледиҹи амил һесаб едиб. О, үмидвар олдугларыны билдириб ки, бу јени низам јени Ислам сивилизасијасынын формалашмасы үчүн Ислам халглары вә дөвләтләринин бирлијинин даһа да ҝүҹләнмәсинә зәмин јарадаҹаг.
Иран Ислам Республикасынын Силаһлы Гүввәләрин Баш Гәрарҝаһ рәиси ҝенерал-мајор Абдуллаһи, Ордунун баш команданы ҝенерал-мајор Һатәми вә Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун баш команданы ҝенерал-мајор Вәһиди Али Баш Команданла ҝөрүшдә Фарс көрфәзи саһилләриндә, Һөрмүз боғазынын әмәлијјат бөлҝәләриндә, Оман дәнизиндә, еләҹә дә өлкәнин шимал-гәрб вә ҹәнуб-шәрг сәрһәдләриндә өлкә мүдафиәчиләринин һазырлыг вәзијјәти барәдә һесабатлар тәгдим едибләр. Онлар һәмчинин мүхтәлиф нөв сурсатларын, кәшфијјат, дәстәк вә дөјүш силаһларынын истеһсалынын дәфәләрлә артырылмасы барәдә мәлумат верибләр.
Ислам Үммәтинин Силаһлы Гүввәләрин Али Баш Команданы ҝөрүлән ишләрдән мәмнунлугларыны ифадә едәрәк, јүксәк рүтбәли һәрби командирләрдән тәшәккүр вә разылыгларыны бүтүн һәрби, полис вә Бәсиҹ гүввәләринә, бу гурумларын әмәкдашларына, Мүдафиә Назирлијинин ишчиләринә вә онларын әзиз аиләләринә чатдырмағы хаһиш едиб.
Sizin rəyiniz