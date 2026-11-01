Видео \ Һиҹабы гадаған едән сионист әлијевләр сүлалә режими Ҹадулар-Һолловен “бајрамы”нын кчирилмәсини миллиләшдирир
1 noyabr 2026 - 14:34
Xəbər kodu: 1885159
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Өлкәдә Һиҹабы гадаған едән вә әрәб-фарс ҝејими кими тәгдим едәрәк Азәрбајҹан кимлијинә зидд олдуғуну исбатламаја чалышан сионист әлијевләр сүлалә режими кимлијини вә мәнлијини әлиндән алдығы Азәрбајҹан халгына ифрит ҹинләрин вә иблисин әлалтылары олан ҹадуҝәрләрин бајрамы азад гәрар верибдир. Мәктәбли шаҝирдләрин Мәсҹидләры ҝиришини гадаған едән вә имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) матәм көјнәкләринин ҝејимини ҹинајәт билән ҹадуҝәр сүлалә режими тәһсил оҹагларында вә бүлварларда манјаклары, ифритәләри, шејтаны вә ганичән вампирләри тәсвир едән макек вә маскалар ҝејинәрәк тәблиғ етмәсинә рәсми чәрчивәдә шәраит јарадыр...
Sizin rəyiniz