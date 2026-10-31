Видео \ Сионист әлијевләр сүлалә режиминдә Һиҹаблы мүәллимәләрин сүрәтлә ишләриндән узаглашдырылмасы давам едир
31 oktyabr 2026 - 16:01
Xəbər kodu: 1884850
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Сионист әлијевләр сүлалә режиминин Назирләр Кабинетинин октјабрын 6-да дөвләт үмумтәһсил мәктәбләриндә чалышан мүәллимәләр үчүн ваһид ҝејим гајдаларыны тәсдигиндән сонра Һиҹаблы мүәллимәләр сүрәтлә ишләриндән узаглашдырылды. Онларын бәзиләри һиҹабларыны чыхарыб ишә давам етсәләр дә бәзиләри көнүллү ишләриндән ајрылыр, бәзиләринин исә ишинә мәктәб рәһбәрлији тәрәфиндән хитам верилир. Мүәллимәләрин бу јолла ишдән узаглашдырылмасы илә бағлы исә Елм вә Тәһсил Назирлији һәр һансы ачыглама вермир.
Sizin rəyiniz