Видео \ Һиҹаблы шаҝирдләр режимә сәсләнди: Биз хүсуси имтијазлар тәләб етмирик! Бизи конститусијон һүгугларымздан нијә мәһрум едирсиниз?
31 oktyabr 2026 - 15:19
Xəbər kodu: 1884825
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Азәрбајҹан Республикасында сионист әлијевләр сүлалә режими тәрәфиндән тәһсил алмагдан вә тәһсил вермәкдән мәһрум едилән Һиҹаблы шаҝирдләр сүлалә режимә сәсләндиләр: Биз хүсуси имтијазлар тәләб етмирик! Бизи конститусијон һүгугларымздан нијә мәһрум едирсиниз?
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