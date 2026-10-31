Иран Һатеф-3 -ү Космик ҝәмисини тәгдим едиб

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Иран Һатеф-3-ү тәгдим едиб. Бу, тәхминән 20 килограм ағырлығында експериментал 6У ҸубеСат-дыр вә Иранын дахили космик програмында нөвбәти мәрһәлә һесаб олунур.
Космик апарат мүһәррик системләри, борт компүтери, електрик енержисинин идарә едилмәси вә орбитал имканлар кими критик технолоҝијаларын сынагдан кечирилмәси үчүн һазырланыб.
Һатеф-3 Иранын планлашдырылан 24 апаратлыг "Солеимани" бүрҹүнүн инкишафы илә бағлы даһа ҝениш амбисијаларынын бир һиссәсидир вә потенсиал олараг өлкәнин космик имканларыны ҝенишләндирир.
Лакин космик ҝәминин орбитдә реал мәһсулдарлығы һәлә гијмәтләндирилмәлидир. Онун експериментал миссијасы Иранын космик мүһәндислик саһәсиндә тәрәггиси вә јерли космик технолоҝијаларын инкишафы барәдә дәјәрли мәлумат верә биләр.
Гејд едәк ки, Һатеф-3 Иранын 2026-ҹы илин февралында тәгдим етдији експериментал пејкдир вә планлашдырылан "Солеимани" пејк бүрҹүнүн технолоҝијаларыны јохламаг үчүн прототип ролуну ојнајыр. Онун әсас хүсусијјәтләри вә тарихчәси ашағыдакылардыр:
Әсас техники хүсусијјәтләр вә мәгсәдләр
· Платформа вә күтлә: 6У ҸубеСат синфинә аиддир, үмуми күтләси тәхминән 20 килограмдыр (ајрылма механизми дахил олмагла).
· Әсас вәзифә: "Солеимани" бүрҹү үчүн критик әһәмијјәтли технолоҝијаларын учуш валидасијасынын апарылмасы, о ҹүмләдән мүһәррик гурғусу, борт компүтери, електрик енержисинин идарә едилмәси системи, һәмчинин програм тәминатынын вә оријентасијанын идарә едилмәси, Јерә јөнәлмә вә орбитин дәјишдирилмәси алгоритмләринин јохланылмасы.
· Планлашдырылан дашыјыҹы ракет: Иранын "Симорҝһ" дашыјыҹы ракети илә космоса бурахылыб.
"Солеимани" бүрҹү илә әлагә
Һатеф-3 тәҹрид олунмуш лајиһә дејил, о, планлашдырылан Иранын 24 пејкли "Солеимани" рабитә бүрҹү (18 ишчи пејк + 6 еһтијат пејк) үчүн "там өлчүлү прототип" функсијасыны јеринә јетирир.
· Илкин валидасија: Һатеф-3-дән әввәл Иран артыг оријентасијанын идарә едилмәси вә електрик енержиси алт системләрини сынагдан кечирмәк үчүн Факһр-1 вә Һатеф-2 кими кичилдилмиш прототипләри бурахмышды.
· Сәнаје модели: Лајиһә 3 апарыҹы ширкәт вә 12 билик әсаслы Иран ширкәтиндән ибарәт бирҝә мүәссисә тәрәфиндән һәјата кечирилир ки, бу да Иранын космик лајиһәләри ирәлиләтмәк үчүн өзәл секторун имканларыны интеграсија етмәк ҹәһдини нүмајиш етдирир.
Үмумиликдә, Һатеф-3 програмы Иранын ајры-ајры пејкләрин һазырланмасындан пејк бүрҹләринин јарадылмасына доғру ирәлиләмәк ҹәһдини әкс етдирир, лакин јекун гијмәтләндирмә онун орбитә уғурла чыхарылмасындан сонра фактики телеметрија мәлуматларына әсасланмалыдыр.
Sizin rəyiniz