Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Сон ҝүнләр мәктәб директорлары Иҹра апаратынын мәмурлары илә бирликдә гапы-гапы ҝәзәрәк вә ја валидејнләри мәктәбә чағырараг әризәјә гол чәкдирирләр ки,биз сәнә бунунла хәбәрдарлыг етдик вә с... Тәбии ки бүтүн бунлар психоложи тәзјигләрдир. Буна ҝөрә дә әризәләрә имза атмамышдан өнҹә бунлары о әризәјә әлавә един:
1-Мәктәбли формаларын низамнамәсиндә зикр олунуб ки, һәр һансы бир хариҹи елементдән истифадә олунмасын вә мән дә өвладыма мәктәбли формасында һәр-һансы бир хариҹи елементдән истифадә етмәји нә төвсијә етмиш вә нә дә ки, бу иши ҝөрмәји гојмамышам вә о да хариҹи елементдән истифадә етмәјиб. Өвладымы мәктәбли формасына там ујғун шәкилдә тәмин едиб мәктәбә ҝөндәрирәм.
2- Мән өвладымы тәһсилдән јајындырмырам, әксинә ону тәһсилә һәвәсләндирирәм вә һәр ҝүн чалышырам ки, ону мәктәбин өнүнә ҝәтириб, дәрсә јола салым. Амма тәәссүф ки, мәктәбдә буна имкан јарадылмыр вә шәраит верилмир.
3- Әҝәр бу хәбәрдарлыг буна ҝөрәдир ки, “еј Валидејн! Сиз өвладынызы тәһсилдән јајындырдығыныз үчүн мәсулијјәт дашыјырсыныз”, хәбәриниз олсун ки, өвладым буну өз азад вә шәхси ирадәси илә чечиб ки, мән Иҹаб бағламаг истәјирәм. Бәли мән мәктәбдә дә тәһсил алмаг истәјирәм амма һиҹабымдан да әл чәкмирәм вә белә бир фикрим јохдур.
Сиз әҝәр бунлара ҝөрә мәни мәсулијјәтә чәкмәк истәјирсинизсә билин ки, мән белә бир иш ҝөрмурәм вә бу мәсулијјәт там өвладымын үстүнәдир. Вә сиз һеч бир гануни вә һүгуги јоллар илә нә мәним өвладымын башыны ача вә ја ачдыра биләрсиниз вә нә ону ҹәримәләјә биләрсиниз вә нә дә ки, тәһсилдән јајындыра биләрсиниз. Әкс тәгдирдә сизин ишиниз ганундан вә һүгуг чәрчивәсиндән кәнардыр вә һеч бир мәнтигә сығышмыр.
Sizin rəyiniz