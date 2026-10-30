"Vicious Claws" хакер групу: Әлијев режиминә СОН ХӘБӘРДАРЛЫГ!

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Сосиал шәбәкәләрдә "Vicious Claws" адлы хакер групу әлијевләр режминә сон хәбәрдарлығыны едиб:
Фәрди азадлыгларын боғулмасы вә вәтәндашларын өз ҝејимләрини сечмәк һүгугуна гојулан мәһдудијјәтләр ҹавабсыз галмајаҹаг. Бу систематик репрессијаја дәрһал сон гојун. Әҝәр өз халгынызын мүстәгиллијинә вә азадлығына мүдахилә етмәји дајандырмасаныз, бүтүн һөкумәт мәлумат базаларынызы ифша едәҹәк вә рәгәмсал инфраструктурунузу дағыдаҹағыг. Рәгәмсал дөјүш мејданы һазырдыр. Ҝери сајым башлады.
Биз бағышламырыг, биз унутмуруг. Бизи ҝөзләјин.
#Һиҹаб
#ХалгынҜүҹү
#Һиҹаба_азадлыг
#ҺиҹабМәһбусу
#ҺиҹабаАзадлыг
#ГәһрәманХалг
#КичикГәһрәманлар
#ҺиҹабТәһсиләМанеәДејил
Sizin rəyiniz