Видео | Сионист сүлалә режиминин мәктәбә бурахмадығы Һиҹаблы шаҝирдләр чәтинликлә дә олса дәрсләрини өјрәнирләр
29 oktyabr 2026 - 16:35
Xəbər kodu: 1884044
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Азәрбајҹана ганунсуз јолларла һаким кәсилмиш сионист сүлалә режими тәрәфиндән өлкә бөју үзрә орта тәһсил мүәссисәләриндә вә мәктәбләриндә Һиҹаблы мүәллимәләрин тәдрис етмәләри вә Һиҹаблы шаҝирдләрин тәһсил алмагларына ганунсуз гадағалар тәтбиг едилдикдән сонра бу ганунсузлуг өлкә иҹтимаијјәтиндә бирмәналы шәкилдә гаршыланмады. Халгы ганунсуз гәрара етиразыны билдирди вә дәрсләрә бурахылмајан Һиҹаблы шаҝирдләр исә бүтүн чәтинликләрә бахмајараг дәрсләрини өјрәнмәјә давам едирләр. Бунлардан бири дә "Гобу Парк" Бакыда мәҹбури көчкүнләр үчүн тикилмиш јашајыш комплексинин "Гобу Парк" 2-дә јерләшә 350 нөмрәли мәктәбин шаҝирдләридир...
Sizin rəyiniz