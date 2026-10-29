Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Һазыркы Бразилија Президенти Луиз Инасио Лула да Силва илк турда удузмасына бахмајараг, АБШ вә сионист режим тәрәфиндән там дәстәкләнән Флавио Болсонарону тәхминән 4,4 милјон сәслә мәғлуб едәрәк кәнара атды. Бу, 1985-ҹи илдә һәрби диктатуранын сонундан бәри Бразилијада илк белә гәләбәдир.
Лула да Силва мүстәгил хариҹи сијасәти мүдафиә едир вә Илһам Әлијевин нөкәрчилик сијасәтинә там зидд олараг Бразилијанын "һеч кимин һәјәти" олмасыны гәбул етмәјәҹәјини билдирир. Онун гәләбәси Латын Америкасынын ән бөјүк игтисадијјатында солчу сијасәтин давам етмәсини ифадә едир.
Гејд едәк ки, Президент Президенти Луиз Инасио Лула да Силва Фәләстин халгынын өз мүгәддәратыны тәјин етмәсини вә мүстәгил Фәләстин дөвләтинин јарадылмасыны мүдафиә едир вә Исраилин Гәззада ҹинајәтләрини тәнгид едиб.
Sizin rəyiniz