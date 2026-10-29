Иран 48 илдән сонра илк дәфә АБШ-дан санксијалар үзрә компенсасијаны алды

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Епидермолиз буллозасы вә ја "кәпәнәк хәстәлији" олан 771 хәстә мәһдудијјәтләр сәбәбиндән хүсуси сарғылардан мәһрум олдугдан сонра АБШ һөкумәтинә гаршы мәһкәмә иддиасы галдырыб. Бу хәстәлик дәринин о гәдәр һәссас олмасына сәбәб олур ки, гејд олунан сарғы олмадан дәријә олан һәтта ән кичик тохунуш белә сулуглара вә јаралара сәбәб олур.
Тәшкилат 2018-2019-ҹу илләрдә санксијалар бу сарғыларын тәдарүкүнү дајандырдыгда мәһкәмә иддиасы галдырмаг гәрарына ҝәлиб. Исвечли истеһсалчы сарғыларын санксијалара мәруз галдығыны вә онларын Ирана тәдарүкүнүн ширкәтин марагларына зәрәр верә биләҹәјини иддиа едиб. Онларын Түркијә васитәсилә тәдарүкү дә уғурсуз олуб.
"Трамп вә Нетанјаһу, әҝәр мүһарибә едирсинизсә, силаһлы гүввәләримизлә вурушун. Һәгигәтән дә едә биләҹәјиниз тәк шеј хәстәләрин сарғыларына санксија тәтбиг етмәкдирми?", - дејә ЕБ Һоусе хејријјә тәшкилатынын рәһбәри Һәмидрза Һашими Голпајегани билдириб.
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, нәтиҹәдә Иран 48 иллик тарихиндә илк дәфә олараг санксијалар үзрә компенсасија алаҹаг. Иран һакимијјәт органларынын мәлуматына ҝөрә, Теһран компенсасијаны, АБШ-а мәхсус олан нефт јүкүндән әлдә едилән ҝәлирдән ҝөтүрүб. Бу јүк Иран Силаһлы Гүввәләрин иштиракы илә мүсадирә едилиб вә сонра тәхминән 36-37 милјон доллара сатылыб.
Sizin rəyiniz