Тәһсил медиасында пешәкарлыг кризиси: Сәриштәсиз идарәчилик вә биртәрәфли өзүнүмүдафиә ҹәһди

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Азәрбајҹан тәһсил иҹтимаијјәтинин диггәт мәркәзиндә олан вә өлкәнин апарыҹы мәтбу органларындан бири кими фәалијјәт ҝөстәрмәли олан “Азәрбајҹан мүәллими” гәзетинин сон ачыгламасы бир даһа сүбут едир ки, гурум дахилиндә дәринләшән идарәчилик бөһраны артыг пешәкар сәрһәдләри ашараг ҹидди институсионал тәнәззүл мәрһәләсинә гәдәм гојуб. Елм вә Тәһсил Назирлијинин (ЕТН) табелијиндәки структур бөлмәләрин фәалијјәтиндә мүшаһидә олунан системли гүсурлар, кадр тәјинатларындакы гапалы вә гејри-шәффаф јанашмалар, еләҹә дә иҹтимаи тәнгидләрә гаршы сәрҝиләнән дөзүмсүзлүк бу ҝүн тәһсил ҹәмијјәтиндә һаглы вә сәрт наразылыг доғурмагдадыр.
Гәзетин сон јајдығы бәјанатда објектив реаллыглары дәриндән тәһлил етмәк әвәзинә биртәрәфли мөвге сәрҝиләмәси, баш верәнләрә һагг газандырмаға чалышмасы вә дәрһал өзүнүмүдафиә механизмини ишә салмасы пешәкар мәсулијјәтсизлијин ачыг тәзаһүрүдүр. Һәр һансы бир медиа органы вә ја гурум иҹтимаи тәнгидләрлә үзләшдикдә, бу, илк нөвбәдә, ачыг вә шәффаф диалог, аргументләшдирилмиш дискуссија вә ҹәмијјәтә дүрүст һесабат вермәклә гаршыланмалыдыр. Лакин дахили тәнгиддән гачараг дәрһал өзүнү мүдафиә етмәјә чалышмаг, рәһбәрлијин сәһвләрини етираф етмәкдән горхдуғунун вә јүрүдүлән медиа сијасәтинин ифласа уғрадығынын ачыг етирафыдыр. Ҝүнаһкарларын һәмишә илк нөвбәдә мүдафиә мөвгејинә кечмәси психоложи вә идарәетмә бахымындан тәбиидир; чүнки фәалијјәтсизлијин вә ја јанлыш аддымларын үстүнү башга ҹүр өртмәк мүмкүн ҝөрүнмүр.
Тәһсил иҹтимаијјәтини мәлуматландырмаг, мүәллимләрин сәсини дујурмаг вә ҹәмијјәти маарифләндирмәк миссијасы дашыјан мәтбуат органынын әсас функсијаларыны унутмасы, реал проблемләрин көкүнә енмәк әвәзинә онлары пәрдәләмәјә чалышмасы гәбуледилмәздир. Бу ҹүр биртәрәфли вә гапалы јанашма тәкҹә медианын нүфузуна ағыр зәрбә вурмур, һәм дә Елм вә Тәһсил Назирлијинин үмуми идарәчилик механизминдәки проблемләрин нә гәдәр дәринә ишләдијини нүмајыш етдирир. Сәриштәсиз кадрларын идарәетмә сүканыны әлә алмасы нәтиҹәсиндә структур һәм иҹтимаи етимады итирир, һәм дә баш верән негатив һаллара гаршы адекват реаксија вермәк габилијјәтиндән мәһрум олур.
Мөвҹуд бөһранлы вәзијјәтдән чыхыш јолу мөвгели шәкилдә өзүнү мүдафиә етмәк дејил, мөвҹуд сәһвләри ҹәсарәтлә етираф едәрәк објектив, шәффаф, тәнгидә ачыг вә ҹәмијјәтә хидмәт едән медиа сијасәтинә кечид етмәкдир. Әкс һалда, бу ҹүр биртәрәфли ачыгламалар јалныз мөвҹуд етимадсызлыг мүһитини даһа да дәринләшдирәҹәк вә гурумун адына көлҝә салан һаллары гатылашдыраҹагдыр. Тәһсил системи кими стратежи бир саһәнин медиасы һәр заман објективлијин, пешәкарлығын вә иҹтимаи марагларын мүдафиәчиси олмалыдыр.
Вүгар Мәммәдов
#мүәллим #мәктәб #шаҝирд #УшагИнкишафы #валидејн #елмвәтәһсилназирлији
#мүтда #бсти #арти #рти #етиһи #азәрбајҹанмүәллими
Sizin rəyiniz