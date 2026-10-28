Диндар сијаси мәһбус, журналист Полад Асланов комаја дүшә вә ифлиҹ гала биләр

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: “Һәким дејиб ки, аҹлығы дајандырмаса, Полад Асланов комаја дүшә вә ифлиҹ гала биләр”.
Буну сијаси мәһбус, журналист Полад Аслановун һәјат јолдашы Ҝүлмира Асланова сосиал шәбәкәләрдә етдији видеопајлашым заманы дејиб.
Пенитенсиар Хидмәтин мүалиҹә мүәссисәси өнүндән видеопајлашым едән Асланова билдирир ки, һәјат јолдашынын чәкиси 43 килограма дүшүб: “Полад Асланов һиҹаб гадағасына етираз олараг 16 ҝүндүр аҹлыг аксијасы кечирир. Онун чәкиси 52 килограмдан 42 килограма дүшүб. Мүәссисәнин һәкими она билдириб ки, аҹлыг аксијасыны дајандырмаса, комаја дүшә вә ифлиҹ ола биләр”.
Ҝүлмира Асланова билдирир ки, азјашлы өвлады илә Полад Аслановун ҝөрүшүнә ҝәлсә дә, ону ичәри бурахмајыблар: “Азјашлы өвладымла ҝәлдим ки, Поладла ҝөрүшәк. Ону аҹлығы дајандырмасына разы салаг. Биз ону итирмәк истәмирик. Өвлады илә бирликдә исрарла ондан аҹлығы дајандырмасыны хаһиш етмәјә ҝәлмишик. Лакин мүәссисәнин рәһбәрлији бизә ҝөрүш вермәди”.
Ҝүлмира Асланова билдириб ки, Полад Асланов мүалиҹә мүәссисәсинин ҹәримә камерасында (карсда) сахланылыр: “Ајын 26-да зәнҝ едәндә билдирмишди ки, нөвбәти ҝүн ону карсдан чыхараҹаглар. Лакин бу ҝүн биз ондан хәбәр ала билмәмишик. Поладын һәјаты үчүн нараһатыг вә баш верәҹәк истәнилән һадисәјә ҝөрә һөкумәт мәсулијјәт дашыјыр”.
Sizin rəyiniz