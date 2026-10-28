  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Авропа

Диктатор әлијевләр режиминин әксинә олараг Лондонда мер вәзифәсинә Сомали әсилли илк британијалы Һиҹаблы гадын тәјин олунду

28 oktyabr 2026 - 14:57
Xəbər kodu: 1883613
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Диктатор әлијевләр режиминин әксинә олараг Лондонда мер вәзифәсинә Сомали әсилли илк британијалы Һиҹаблы гадын тәјин олунду

Британија тәәҹҹүбләндирмәји билир. Бәли, Британија, тәбрикләр! Сиз өз тарихинизи ҝөзүмүзүн габағында јазырсыныз вә галан тәк шеј бу дәјишикликләрин һара апараҹағыны изләмәкдир.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Британија тәәҹҹүбләндирмәји билир. Бәли, Британија, тәбрикләр! Сиз өз тарихинизи ҝөзүмүзүн габағында јазырсыныз вә галан тәк шеј бу дәјишикликләрин һара апараҹағыны изләмәкдир.

Британија јенидән диггәт мәркәзиндәдир. Бу дәфә ҝениш реаксијалара сәбәб олан тарихи тәјинат сајәсиндә.

Фадоома Моһамед Лондон Илинг рајонунун мери вәзифәсинә һиҹаб тахан Сомали әсилли илк британијалы гадын олуб.

Бу тәјинатын һансы нәтиҹәләр верәҹәјини вә јерли сакинләрин һәјатына неҹә тәсир едәҹәјини заман ҝөстәрәҹәк.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha