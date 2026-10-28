Видео | Сәудијјә вәһһаби тежиминин Јәмән Нефт Објектләринә Дәһшәтли Һүҹуму

28 oktyabr 2026 - 12:43
Xəbər kodu: 1883571
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Јәмән Нефт Ширкәти вердији ачыгламада Сәудијјә вәһһаби режиминин ширкәтин Сәнадакы Әс-Сабаһ објектләринә вә Бәҹәл бөлҝәсиндәки јанаҹагдолдурма мәнтәгәсинә ендирдији һава һүҹумларыны гәтијјәтлә писләјиб. Ширкәт билдириб ки, һәдәф алынан објектләр вәтәндашлара хидмәт ҝөстәрмәк вә онларын әсас еһтијаҹларыны өдәмәк үчүн фәалијјәт ҝөстәрән мүлки вә хидмәт мәркәзләри олуб. Ширкәт бу мәркәзләрә едилән һүҹумлары мүлки вә хидмәт објектләринин һәдәф алынмасынын давамы кими характеризә едиб.
Sizin rəyiniz