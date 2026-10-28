Сионист әлијевләр сүлаләсинин әксинә олараг Италија паспорт вә електрон шәхсијјәт вәсигәләриндә Һиҹабла шәкил чәкдирмәјә иҹазә верир

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Италијада рәсми һөкумәт гајдалары, шәхсләрин паспортларында вә милли електрон шәхсијјәт вәсигәләриндә (CIE) дини инанҹлы оланлара һиҹаб вә ја шарф тахмасына ачыг шәкилдә иҹазә верир.
Италија Хариҹи Ишләр вә Бејнәлхалг Әмәкдашлыг Назирлији тәрәфиндән гәбул едилмиш вә бејнәлхалг ICAO биометрик стандартларына ујғун олан гајдалара әсасән, ҹидди тәһлүкәсизлик гајдаларына риајәт етдикләри тәгдирдә баш өртүјү тахмаға иҹазә верилир:
Үзүн ҝөрүнмәси: Ҝејим чәнәнин дибиндән алнын јухарысына гәдәр бүтүн үз ҹизҝиләрини ајдын шәкилдә ҝөстәрмәлидир.
Профилин ҝөрүнмәси: Һәр ики јанаг вә үзүн һәр ики тәрәфи үздә көлҝә јаратмадан там ҝөрүнмәлидир.
Үз өртүјү гадағандыр: Һиҹаба там иҹазә верилсә дә, рәсми шәхсијјәт фотошәкилләриндә нигаб вә ја бурга кими үзү тамамилә өртән ҝејимләр гәти гадағандыр.
Һиҹаб (үз ҝөрүндүјү мүддәтҹә иҹазә верилир) вә там үз ҝејимләри арасындакы бу фәрг, Италијанын даһа ҝениш ганунвериҹилик јанашмасыны, о ҹүмләдән һиҹаб үчүн һүгуги горунманы горујаркән дөвләт мәктәбләриндә үз өртүкләрини гадаған етмәк үчүн сон аддымлары әкс етдирир.
Sizin rəyiniz