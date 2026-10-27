Теһран Сазиши: Мүсәлманлар өз проблемләрини өз араларында бирликдә һәлл етмәлидирләр!

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Августун 7-дә “Мәккә сазиши”ни имзалајан Түркијә, Пакистан вә Сәудијјә Әрәбистаны тәмсилчиләринин октјабрын 26-да гәфилдән, медиаја өнҹәдән һәр һансы ачыглама вермәдән Теһрана ҝәлмәләри, Иран рәһбәрлији илә олдугҹа хош атмосфердә ҝөрүш кечирмәләри вә бирҝә әмәкдашлыг үчүн диалогун давам етдирилмәсинә разылашмалары Ислам дүнјасы үчүн олдугҹа мүһүм аддымдыр.
Бу, һәр шејдән әввәл, “Мәккә Иттифагы”нын Ирана гаршы гурулдуғу вә тезликлә Јәмәндә мәзһәб гаршыдурмасынын башлајаҹағы, бунун бүтүн ҹоғрафијаја јајылаҹағы һагда Исраил вә Гәрб медиасынын 2 ајдыр апардығы, бејинләри зәһәрләдији фитнәкар тәблиғаты алт-үст етмәклә, Ислам дүнјасынын апарыҹы өлкәләринин бир араја ҝәлмәкдә гәрарлы олдуғуна даир үмидләри дә хејли артырыр.
Ҝөрүнән одур ки, нүфузлу Ислам алимләринин парлаг зәкасы вә илләрдир пәрдәархасы апардығы ишләр, нәһајәт, өзүнү мүсәлман сајан вә ахирәтә инамы олан рәһбәрләри дә ортаг һәрәкәт етмәјин фајдасына вә үммәтин талеји үчүн һансы мәсулијјәти дашыдыгларына инандыра билиб.
О факта да мүтләг диггәт јетирәк ки, Түркијә вә Пакистан тәмсилчиләри Ирана ҝәлмәмишдән 5 ҝүн өнҹә - октјабрын 21-дә даһа ики Ислам өлкәси – Индонезија вә Гәтәрлә дә “Бәдр сазиши”ни имзалајыб.
Беләликлә, “Мәккә сазиши” вә “Бәдр сазиши” өлкәләринин Иранла әмәкдашлыға башламасы сүнни-шиә вәһдәтинин јарадылмасы истигамәтиндә атылмыш ән ҹидди аддымлардан бири олмагла, АБШ-Исраил тандеминин јенидән Ирана гаршы һәр һансы уғурлу әмәлијјат апармаг вә бу әмәлијјатда һансыса мүсәлман өлкәләриндән истифадә етмәк планларыны да өнҹәдән пуча чыхармаг демәкдир.
Инди ҝәлин, “Мәккә” вә “Бәдр” сазишләри чәрчивәсиндә әмәкдашлыға башлајан мүсәлман өлкәләрин һансы мәзһәбләри тәмсил етдикләринә бахаг: Түркијә вә Пакистан Исламын “һәнәфи”, Сәудијјә Әрәбистаны вә Гәтәр “һәнбәли”, Индонезија “шафеји” фигһинә әсасланыр. Шиә мәзһәбли Иран исә “ҹәфәри” фигһиндәдир.
Һазырда бу өлкәләр үчүн ән ујғун әмәкдашлыг мејданчасы, онлары бир араја ҝәтирәҹәк ортаг мөвзу исә сүнни - шиә зиддијјәтинин салынмасына чалышылан 45 милјонлуг Јәмәндир. Јәмән әһалисинин, демәк олар ки, 60 фаизи сүнниләр (шафеји), 40 фаизи исә исә шиәләрдир (зејдиләр).
Әҝәр “Мәккә сазиши” өлкәләринин Јәмән һусиләрини дәстәкләјән Иранла башлајан әмәкдашлығы Јәмән проблеминин сүлһ јолујла һәллинә ҝәтириб чыхараҹагса, бу, рәһмәтлик профессор Нәҹмәддин Әрбаканын арзуладығы форматын – Ислам өлкәләринин Мүдафиә Шурасынын јарадылмасы вә мүсәлманларын өз араларындакы мүнагишәләри дә өзләринин һәлл етмәси идејасынын ҝерчәкләшмәси демәк олаҹаг.
Дүнән Теһрандан индијәдәк араларында мүхтәлиф зиддијјәтләр олмуш 4 апарыҹы мүсәлман өлкәсинин тәмсилчиләринин дүнјаја вердикләри ән мүһүм месаж да елә бу иди: мүсәлманлар өз проблемләрини өз араларында бирликдә һәлл етмәлидирләр!
Јолҝөстәриҹимиз “Гурани-Кәрим”ин бу ајәси, санки, елә буҝүнләримиз үчүн дејилиб:
“Һамыныз Аллаһын ипиндән мөһкәм јапышын вә парчаланмајын! Аллаһын сизә олан немәтини хатырлајын ки, сиз бир-биринизә дүшмән идиниз, О, сизин гәлбләринизи бирләшдирди вә Онун немәти сајәсиндә бир-биринизлә гардаш олдунуз. Сиз одлу бир учурумун лап кәнарында идиниз. О, сизи ондан хилас етди! Аллаһ Өз ајәләрини сизә беләҹә бәјан едир ки, бәлкә доғру јола ҝәләсиниз”. (“Али-Имран” сурәси, 102-ҹи ајә)
Sizin rəyiniz