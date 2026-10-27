Әлијевләр сионист сүлалә режиминин диктаторлуғу Хариҹи Медиаларда гынанмагда давам едир

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Русија медиалары Азәрбајҹанда ганунсуз јолларла һаким кәсилмиш сионист әлијевләр сүлалә режиминин ант-Ислам сијасәтләри вә диктаторлуғу барәдә мәһкум едиҹи мәлуматлар јајымламагдадырлар. Белә ки, Русијанын "Кавказского узла"-МЕМО ММҸ хәбәр порталынын һазырладығы мәлумата ҝөрә, Азәрбајҹанда дини групларын етиразларына бахмајараг, һиҹаблы гыз шаҝирдләрин вә мүәллимләрин мәктәбә гәбулуна гојулан мәһдудијјәтләр гүввәдә галыр.
Нардаран кәндиндә етиразчыларын күтләви шәкилдә сахланылмасындан сонра валидејнләр гадағаја ачыг шәкилдә етираз етмәкдән горхурлар вә бәзиләри гызларыны евдә сахламағы сечирләр.
Азәрбајҹанда мүәллимләрин вә гыз шаҝирдләрин һиҹаб ҝејинмәсинә гојулан гадаға чәрчивәсиндә валидејнләрә тәзјиг артыр.
Һиҹаблы ушагларын валидејнләринә ушагларыны мәктәбә һиҹабла ҝәтирмәмәк, гапыда дајанмамаг вә мәктәб рәһбәрлијиндән иҹазә тәләб етмәмәк үчүн тәзјиг ҝөстәрилир.
Етираз едәнләр полис бөлмәсинә апарылыр, горхудулур вә ҹинајәт иттиһамлары илә һәдәләнирләр. Ҝөрүнүр, һакимијјәт органлары ҹинајәт иттиһамлары илә тәзјиг вә һәдә-горху тәтбиг етмәји 100 манат (58 доллар, ред. "Кавказского узла") инзибати ҹәримәләрдән даһа тәсирли һесаб едир.
"Тәһдидләр вә тәзјигләр тәсирлидир: инсанлар бу фактлары ачыгламагдан горхурлар", - диндарларын һүгугларыны мүдафиә едән бир фәал "Кавказского узла"-"Гафгаз Дүјүнү" мүхбиринә билдириб.
Фәал гејд едиб ки, етираз аксијаларында фәал иштирак едән диндарлара гаршы галдырылан ҹинајәт ишләриндә һәбсләр давам едир. "Сөһбәт онларла инсандан ҝедир. Һәбсләр Бакыда вә әтраф рајонларда баш вериб. Лакин әксәр һалларда һәбс олунанларын аилә үзвләри бу ишләрин јахынларына зәрәр верә биләҹәјиндән горхараг иҹтимаиләшдирмәмәји үстүн тутурлар. "Һәбс олунанларын ән чоху Нардаран кәндиндә олуб, амма дәгиг сајыны билмирәм", - адынын чәкилмәсини истәмәјән мәнбә билдириб.
Хариҹдә фәалијјәт ҝөстәрән Азәрбајҹан онлајн нәшри олан "Гәзетчи"нин мәлуматына ҝөрә, Нардаранда 88 нәфәр һәбс олунуб. "Онлардан бәзиләри инзибати гајдада һәбс едилиб, лакин сахланыланларын бөјүк әксәријјәтинә гаршы ҹинајәт ишләри ачылыб", - нәшр Мүсәлман Бирлији Һәрәкатынын Авропа офисинин фәалы Әләмдар Бүнјатовдан ситат ҝәтирир.
#Азәрбајҹан #хәбәрләр #инсан һүгуглары
Sizin rəyiniz