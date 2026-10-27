Видео\ Сионист әлијевләр режиминин Һиҹаблы шаҝирдләрин бејнинә ҝејдирмәк истәдији мангурт фикирләр. Һиҹаблы шаҝирд ағла-ағлаја шикајәт едир
27 oktyabr 2026 - 14:30
Xəbər kodu: 1883274
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Сионист әлијевләр режиминин Һиҹаблы шаҝирдләрин бејнинә ҝејдирмәк истәдији мангурт фикирләр. Һиҹаблы шаҝирд ағла-ағлаја шикајәт едир: “Дејирләр ки, сизин өз шәхси фикриниз ола билмәз, сизи өјрәдирләр”. Нә билим елә-белә данышырлар... Дејирик сөз дејә биләрик? Дејирләр: “Јох, сизин данышмаға һаггыныз јохдур.” Онлар кимдиләр ахы бизә десинләр сизин данышмаға һаггыныз јохдур?
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