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Видео\ Сионист әлијевләр режиминин Һиҹаблы шаҝирдләрин бејнинә ҝејдирмәк истәдији мангурт фикирләр. Һиҹаблы шаҝирд ағла-ағлаја шикајәт едир

27 oktyabr 2026 - 14:30
Xəbər kodu: 1883274
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Видео\ Сионист әлијевләр режиминин Һиҹаблы шаҝирдләрин бејнинә ҝејдирмәк истәдији мангурт фикирләр. Һиҹаблы шаҝирд ағла-ағлаја шикајәт едир

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Сионист әлијевләр режиминин Һиҹаблы шаҝирдләрин бејнинә ҝејдирмәк истәдији мангурт фикирләр. Һиҹаблы шаҝирд ағла-ағлаја шикајәт едир: “Дејирләр ки, сизин өз шәхси фикриниз ола билмәз, сизи өјрәдирләр”. Нә билим елә-белә данышырлар... Дејирик сөз дејә биләрик? Дејирләр: “Јох, сизин данышмаға һаггыныз јохдур.” Онлар кимдиләр ахы бизә десинләр сизин данышмаға һаггыныз јохдур?

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