Видео \ Шәһид Анасы: Дејин ҝөрүм сизин ҝејиндијиниз кофталар, шалварлар, кастјумлар вә онларын аксесуарлары Аз-ын Милли Ҝејимидирми???
27 oktyabr 2026 - 14:14
Xəbər kodu: 1883266
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: ШәһидМамедов Наһид Хилгәт Оғлунун анасы Азәрбајҹандакы Һиҹаба әрәб вә фарс ҝејими дејәрәк ашағыламаға чалышан сионист ҹүһүд јығынына сәсләнди: Дејин ҝөрүм сизин ҝејиндијиниз кофталар, шалварлар, кастјумлар вә онларын аксесуарлары Аз-ын Милли Ҝејимидирми??? Мән тарихи фактларла сүбут едәрәм ки, Чадра вә Һиҹаб Азәрбајҹанын Милли ҝејимидир...
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