Видео | Әлијевләр сионист режими Һиҹабы гадаған етдији вахтда Британија Парламентинин Иҹмалар Палатасында Һиҹаблы Ханым Гурана анд ичди
27 oktyabr 2026 - 13:13
Xəbər kodu: 1883239
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ҹәнуби Гафгазда сионист әлијевләр сүлалә режими Һиҹаба вә Ислами Атрибутлара гадаға гојдуғу бир заманда Британија Парламентинин илк Сомали гадын үзвү кими Сегал Әбдүл Вәлинин Британија Парламентиндә Гурана анд ичмә видеолары дүнја медијаларында бөјүк алгышла јајымланыб.
Sizin rəyiniz