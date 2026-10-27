Ики ҝүндүр Фатимәнин ҝөзүнүн јашы гурумур... Һамынызы Аллаһа шикајәт едирик. Һаммынызы!

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Диндар журналист вә сијаси мәһбус олан Полад Аслановун һәјат јолдашы Ҝүлмирә Асланова јазыр: Ики ҝүндүр Фатимәнин ҝөзүнүн јашы гурумур.
"Атам мәним һиҹабымы горумаг уғрунда ҹаныны ортаја гојду, ана. Горхурам, горхурам ки, атама нәсә олар, горхурам бу сәссизлик ону мәндән алар" — дејәрәк һөнкүрүр.
Дүнән исә балаҹа үрәјиндәки сөнмәз үмид шамыны аловландырыб Мүалиҹә Мүәссисәсинин гапысына ҝетмишди. Онун тәк бир диләји, тәк бир мәгсәди варды, бәлкә бир анлыг да олса атасынын үзүнү ҝөрә, о јорғун ҝөзләрә бахыб атасындан аҹлығы дајандырмасыны, бу өлүм ојунундан ваз кечмәсини хаһиш едә биләјди.
Лакин гапылар үзәринә ачылмады, ҝөрүш верилмәди. Үмиди парам-парча олду.
Беш јашындан бәри өз доғма торпағында, вәтәнинин исти гуҹағында мәзлумлуғун, зүлмүн аҹы күләји илә бөјүјән бу мәсум көрпә һансы ҝүнаһын гурбаныдыр?
Нијә ахы бу балаҹа өмрә бу гәдәр ағыр јүк, бу гәдәр дөзүлмәз ајрылыг јазылды?
Нәдир бу өвладын ҝүнаһы?
Нәдир бизим ҝүнаһымыз?
Һамынызы Аллаһа шикајәт едирик.
Һамынызы...
Sizin rəyiniz